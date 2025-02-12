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NBA單周MVP出爐　金塊約基奇「周均大三元」又拿獎了

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA公布東、西區第16周最佳球員，剛遞補進全明星賽的「鷹王」楊恩（Trae Young）上周場均攻下31.3分、10.5助攻，幫助老鷹取得3勝1敗，勇奪東區周最佳球員。西區則由金塊約基奇（Nikola Jokic）拿下，他上周達成場均大三元，以29.8分、10.8籃板、10.3助攻的成績率隊4戰全勝。

本季是楊恩的第7個NBA賽季，包含本次，他生涯已獲得8座周MVP。老鷹本季戰績不佳，但近期反彈打出4連勝，楊恩扮演團隊非常重要的角色，上周他有3場比賽得分超過30分，整周投籃命中率達48.2%（85投41中）。

▲老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

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▲老鷹楊恩（右）榮獲NBA第16周東區最佳球員。（圖／達志影像／美聯社）

約基奇再次獲得周MVP，本季已3度奪下此獎項，為聯盟最多。上周他達成誇張的場均大三元，平均29.8分、10.8籃板、10.3助攻，同時還有1抄截，投籃命中率65.7%、罰球命中率81.8%，是金塊4戰全勝的關鍵人物。

截至台灣時間12日，楊恩率領的老鷹戰績26勝28敗，暫居東區第8，和第6活塞勝差僅1.5場；約基奇領軍的金塊則以35勝19敗排名西區第3，目前正拉出7連勝。

▲金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊約基奇（右）榮獲NBA第16周西區最佳球員。（圖／達志影像／美聯社）

第16周的單周最佳候選球員還包括：

東區
布朗森（Jalen Brunson）
康寧漢（Cade Cunningham）
賈蘭德（Darius Garland）
坦圖（Jayson Tatum）
華格納（Franz Wagner）

西區
布克（Devin Booker）
艾德華茲（Anthony Edwards）
吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）
詹姆斯（LeBron James）
小波特（Michael Porter Jr.）
西蒙斯（Anfernee Simons）

關鍵字： NBA楊恩約基奇MVP

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