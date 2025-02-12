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攻城獅掰了「國際賽殺手」！達爾命中率低迷打4場就離隊

▲▼新竹攻城獅宣布與洋將達爾解除合約。（圖／新竹攻城獅提供）

▲新竹攻城獅宣布與洋將達爾解除合約。（圖／新竹攻城獅提供）

記者游郁香／綜合報導

新竹攻城獅去年12月底簽下36歲的約旦男籃歸化球員達爾（Dar Tucker），期許他發揮「國際賽殺手」的身手，但達爾入隊後出賽4場，場均僅14分，平均命中率是低迷的34.5%， 攻城獅球團今（12）日宣布因戰力考量，已與達爾達成離隊協議。

現年36歲的達爾，身高193公分、體重102公斤，司職得分後衛，他來自美國密西根州，自2016年起成為約旦男籃歸化球員，曾在NBA發展聯盟、法國乙級聯賽、巴西頂級聯賽、阿根廷頂級聯賽、黎巴嫩頂級籃球聯賽等多個聯盟打滾。

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達爾代表約旦男籃征戰超過40場FIBA國際賽事，每屆賽會平均可繳出19.6分、6.3籃板、2.6助攻的優異數據，還曾在2016年亞洲挑戰賽、2022年亞洲盃對戰中華隊，兩戰平均攻下36分、9籃板、3.5助攻，帶領約旦擊敗中華隊，堪稱「國際賽殺手」。

攻城獅去年底簽下達爾時，看重的是他豐富的攻擊手段和進攻終結能力，他上季效力黎巴嫩頂級籃球聯賽的貝魯特俱樂部，場均能拿17.2分、6.2籃板、2.4助攻。

但達爾來到台灣後僅出賽4場，今日就傳出攻城獅球團因戰力考量，已與他達成離隊協議。這位36歲老將披上攻城獅戰袍後，場均僅14分，平均命中率是低迷的34.5%，沒有達到簽約時球團對他的期待，他預計本周離隊。

關鍵字： TPBL新竹攻城獅達爾

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