交易遭湖人撤銷！黃蜂準備向NBA提出「挑戰」　態度大變引熱議

▲年輕長人威廉斯體檢未過，湖人與黃蜂的交易告吹。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人在交易截止前與黃蜂達成一筆交易，以菜鳥射手柯奈特（Dalton Knecht）、瑞迪許（Cam Reddish）、2031年未受保護首輪籤、2030年選秀互換權，換取213公分長人威廉斯（Mark Williams）；未料威廉斯體檢未過，雙方交易告吹，黃蜂歡迎威廉斯回歸後，今（11）日卻傳出已聯繫NBA，可能提出「挑戰」。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息，黃蜂已與NBA聯繫，可能針對湖人以威廉斯體檢未過而撤銷交易的決定提出「挑戰」。

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▲湖人「大齡射手」柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

湖人日前與黃蜂進行交易，送出「大齡」新秀射手柯奈特、瑞迪許、2031年首輪籤和2030年選秀互換權，向黃蜂換來213公分的威廉斯。 然而，這位23歲長人最終未能通過體檢，由於這發生在交易截止日之後，雙方無法再修改協議，交易宣告破局。

這位年輕中鋒3年NBA生涯多次受傷，這次體檢未過傳出與背部傷勢有關。黃蜂日前才發布公告歡迎威廉斯回歸，沒想到今日態度就180度轉變，讓所有人感到意外。

《CBS體育》記者昆恩（Sam Quinn）也看傻，「周六，黃蜂表示他們很高興歡迎威廉斯回來，並且很興奮看到他重新加入名單，成為先發中鋒位置上一個充滿活力的存在。周一，立場變成了，『不，你們必須接受他。』我為他感到難過，所有這些經歷對他來說一定不好受。」

《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）指出，這類問題在NBA幾乎從未被深入審視過，接下來就看主席席爾瓦（Adam Silver）和聯盟官方是否會介入；他也提到，在聯盟做出裁決之前，原本在這筆交易中的洛城菜鳥射手柯奈特都不會上場。