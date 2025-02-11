杜蘭特回應「喊停」勇士交易傳聞　「目標是履行完現有合約」

Kevin Durant speaks on the following:



On Suns talking with Warriors about him before trade deadline: "Just business, man. It's part of the business. Everybody is bought and sold in this league. Anybody can be up for action. I understand that."



When asked about reports of Suns… pic.twitter.com/vEtKuAMhVc — Duane Rankin (@DuaneRankin) February 10, 2025

記者游郁香／綜合報導

太陽天王巨星杜蘭特（Kevin Durant）是交易截止前的「主角」之一，甚至傳出他親自喊停交易，堅決不回前東家勇士；對此他今（11）日淡定回應，這就是商業的一部分，無論成就多高的球員，都無法超越商業，他也強調自己一直計劃履行完現有合約，間接澄清可能在今夏與太陽分道揚鑣的傳聞。

杜蘭特在交易截止後首度公開受訪，對自己的名字出現在交易傳聞中，身為36歲老將的他表示，「這只是生意，這就是商業的一部分。在這個聯盟，每個人都會被買賣，任何人都有可能被出售，所以我理解這點。現在只要回到場上，去打我熱愛的比賽。」

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▲太陽頭牌杜蘭特回應交易傳聞。（圖／達志影像／美聯社）

在關於杜蘭特的交易傳聞中，最引人注目的是一個3方交易構想，勇士將「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）及多枚選秀權送到太陽，換取杜蘭特回鍋，太陽還將從熱火手上得到巴特勒（Jimmy Butler）。

對於自己捲入巴特勒潛在交易傳聞，杜蘭特淡定地說，「我曾經經歷過這樣的情況，當你所屬的球隊處於聚光燈下，大家對這個團隊就有很多話要說。正如我所說，我理解這個行業，這就是我們所有人簽約時所接受的事。沒有人能超越這個體系，無論我在這個聯盟有多高的地位、擁有多少成就，你仍然不能超越商業，我一直都理解這點。」

杜蘭特強調，自己計劃履行完現有合約，直到2025-26賽季結束，「我一直的目標是履行我的合約，看看會發生什麼。我不能把注意力集中在1年半後，我努力將重心放在眼前的一天。」他不希望因為交易傳聞，大家就將焦點放在他的肢體語言、賽後如何與媒體交流等細節上面，「這些東西會被放大，這很糟糕。但就如我所說，這是商業的一部分，我必須接受並處理。」

▲杜蘭特（左）計劃履行完現有合約。（圖／達志影像／美聯社）