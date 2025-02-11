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洋基傳奇A-Rod勝訴！準備正式接管灰狼隊　就等NBA批准

記者游郁香／綜合報導

洋基傳奇「A-Rod」羅德里格茲（Alex Rodriguez）與沃爾瑪前執行長洛爾（Marc Lore）2021年以15億美元的價格，收購NBA灰狼隊和WNBA山貓隊，灰狼老闆泰勒（Glen Taylor）去年3月卻突然反悔，不過美國《雅虎體育》今（11）日報導，仲裁員已做出裁決，判定A-Rod與洛爾勝訴，在NBA董事會批准後，兩人將正式成為球隊的新老闆。

「A-Rod」和洛爾2021年宣布將分階段買下明尼蘇達灰狼及山貓隊，他們最初購入了20%的股權，2023年底再拿下球隊40%的股份，並計劃在去年將股權提高到80%，但灰狼現任老闆泰勒卻突然宣布「不再出售」球隊，理由是「A-Rod」和洛爾錯過交易截止日期，因此他可以撤回這筆交易。

▲▼ A-Rod收購灰狼計畫再進一步。（圖／達志影像／美聯社）

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▲A-Rod勝訴，準備正式接管灰狼隊。（圖／達志影像／美聯社）

泰勒此舉讓「A-Rod」和洛爾相當錯愕，將泰勒的公告形容為一顆「核彈」，完全出乎他們的意料。他們直言，泰勒想退出交易是因為灰狼表現有所改善，且太陽隊在他們達成交易的一年後以約40億美元的價格被出售。

自那以後，雙方就一直處於仲裁過程。根據美國《雅虎體育》今日的報導，仲裁員已經裁定「A-Rod」和洛爾勝訴，泰勒有義務以最初的15億美元估值將他所持有的股份賣給兩人。一旦「A-Rod」和洛爾獲得至少30名股東中的23人批准，他們將獲得球隊的控制權。

目前尚不清楚兩人是否會嘗試完全收購泰勒及其合夥人的股份，以及他們何時會正式接管球隊。「A-Rod」和洛爾透過聲明表示，「我們對今天的決定感到非常高興。我們期待與NBA合作，完成批准過程並結束這筆交易，然後我們可以將注意力集中在為明尼蘇達的偉大球迷和山貓社區贏得總冠軍。」

▲▼灰狼老闆泰勒。（圖／CFP）

▲灰狼現任老闆泰勒。（圖／CFP）

關鍵字： NBA灰狼A-Rod

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