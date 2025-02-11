林昀儒「新天敵」成桌壇史上最年輕球王　小林本周排名下滑2名

▲中國19歲超新星林詩棟登頂世界第1，成為桌壇史上最年輕球王。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

記者游郁香／綜合報導

WTT新加坡大滿貫賽上周落幕，中國19歲超新星林詩棟囊括混雙、男雙和男單3項冠軍，男單進帳2000積分後，以8025分超越前輩王楚欽的7775分，正式登上世界第1，未滿20歲的他成了桌壇史上最年輕的球王，他也是台灣一哥林昀儒的新「天敵」，小林至今已經6連敗給他。

「超級全滿貫」樊振東及桌壇GOAT馬龍在巴黎奧運後雙雙淡出賽場，樊振東僅打了中國乒超聯賽，馬龍則在去年北京大滿貫後就不再參加國際賽，兩人之後也相繼退出世界排名，19歲的林詩棟把握機會竄出，從去年9月的澳門冠軍賽到今年的新加坡大滿貫賽，他橫掃6座WTT男單冠軍，世界排名從10名之外一路爬升。

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▲新科球王林詩棟。（圖／翻攝自WTT官網）

林詩棟在剛結束的新加坡大滿貫賽榮登3冠王，男單決賽他以4比2戰勝前輩梁靖崑封王，進帳2000積分，本周最新積分來到8025，正式超越王楚欽的7775分，登頂世界第1，未滿20歲的他也是史上最年輕的球王。

去年3月才站穩世界第1的左手名將王楚欽，在巴黎奧運遭受肩膀傷勢與離奇斷拍雙重打擊，奧運結束後深陷低潮，直到去年底的福岡總決賽才再次奪冠揮別陰霾，由於他的積分集中在去年上半年，加上年底的蒙貝列冠軍賽退賽被賦一個零，只剩7個有效積分，隨著原本的積分將陸續被清除，排名也下滑到第2。

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

值得一提的是，綽號「小石頭」的林詩棟如今成為台灣一哥林昀儒眼前的「大石頭」。小林自巴黎奧運後幾乎被鎖死在林詩棟的半區，從2023年的果阿球星挑戰賽8強、去年9月的澳門冠軍賽8強、10月的蒙貝列冠軍賽8強、11月的法蘭克福冠軍賽4強，再到剛落幕的新加坡大滿貫賽8強，小林全都敗下陣來；若將去年10月的亞錦賽男團冠軍戰也算進去，小林已經6連敗給林詩棟。

林昀儒本周男單積分從1960增加到2135分，但世界排名下滑了2名，從第12變成第14。