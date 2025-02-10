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七六人惡運還沒完？　僅打15場一哥恩比德自爆左膝恐需動刀

記者游郁香／綜合報導

七六人今（10）日以127比135不敵東區勁敵公鹿，費城一哥恩比德（Joel Embiid）攻下27分、12籃板的雙十數據，但他告訴《ESPN》，自己可能需要再次手術，才能解決已困擾他1年多的左膝傷勢，「我想直接的答案是，當你有某些不穩定的情況時，總有一天你必須做點什麼。」

費城本季宛如被詛咒，3巨頭恩比德、喬治（Paul George）和馬克西（Tyrese Maxey）輪流傷病，一哥恩比德因左膝傷勢未能在熱身賽登場，直到去年11月13日才迎來本季首秀，卻在12月意外被「打臉」，導致鼻竇骨折，今年1月出賽2場後又因膝蓋老問題，缺席了15場比賽，2月5日才回歸。

▲▼七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

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▲七六人一哥恩比德（左）傳出恐需動刀。（圖／達志影像／美聯社）

過去3場比賽，恩比德場均能砍26.3分、10籃板和7.3助攻，包括今日以14投7中貢獻27分、12籃板和6助攻，外帶抄截、火鍋各1。賽後《ESPN》記者索特斯（Lisa Salters）披露，恩比德告訴她，自己可能需要再次動刀並長時間休養，左膝傷勢才能完全復原。

上賽季，恩比德由於左膝半月板撕裂，例行賽只打了39場，費城在去年2月初宣布他已完成手術，最終他在4月初回歸，並參與了季後賽，隨後在夏天幫助美國男籃完成奧運金牌5連霸。

恩比德在今日賽後坦承，自己去年手術後並沒有足夠的時間來恢復，「到某個時候，我可能需要，尤其是當夏天來臨時，那幾個月的時間來完全恢復。就像我說的，我不知道是什麼，但如果這樣的情況一直重複，那麼顯然你得嘗試別的辦法。」

▲▼七六人一哥恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人一哥恩比德（中）深受左膝傷勢困擾。（圖／達志影像／美聯社）

恩比德說，「我想直接的答案是，當你有某些不穩定的情況時，總有一天你必須做點什麼。我們不知道那是什麼，我們正在探索所有的選擇。」雖然無法確定他與七六人會怎麼解決左膝的問題，但顯然今年賽季結束後動刀是選項之一。

30歲的恩比德本季至今出賽15場，繳出場均24.6分、8.1籃板和4.4助攻，現在他只能過一天是一天，「如果情況變得更糟，那就得做點什麼。如果情況不夠穩定，那就是不夠好。」

關鍵字： NBA七六人恩比德

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