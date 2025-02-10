捍衛唐西奇！詹皇酸獨行俠老闆「小丑」　兩人明日有望首度搭檔

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記者游郁香／綜合報導

獨行俠出人意料在交易截止前甩掉當家頭牌唐西奇（Luka Doncic），球隊老闆杜蒙特（Patrick Dumont）更公開質疑唐西奇不夠努力，「如果你想度假，不要跟我們一起。」湖人天王詹姆斯（LeBron James）隨即跳出來捍衛新搭檔，他引用土耳其諺語嘲諷杜蒙特是個「小丑」。

25歲的新生代巨星唐西奇，被聯盟多位天王巨星如柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）點名是NBA未來門面，獨行俠卻在今年季中無預警交易送走他，總管哈里森（Nico Harrison）、老闆杜蒙特談到這個決定時，分別質疑了這位金童的防守能力和努力程度。

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▲湖人天王詹姆斯（左）力挺唐西奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

杜蒙特近日受訪時直言，「如果你看看聯盟的那些偉大球員，我們成長過程中所崇拜的那些人，喬丹（Michael Jordan）、柏德（Larry Bird）、布萊恩（Kobe Bryant）、歐尼爾（Shaquille O'Neal），他們每天都非常努力，專注於贏球。如果你沒有這種精神，那就行不通，你就不應該成為獨行俠的一部分。」他更說，「如果你想度假，不要跟我們一起。」

▲獨行俠老闆杜蒙特。（圖／達志影像／美聯社）

一直把達拉斯當成唯一的家的唐西奇，從沒想過會被交易，總管與老闆在交易後的發言，更讓他受到二次傷害，他的新搭檔詹姆斯跳出來力挺他，詹皇在個人社群媒體轉發一張圖，上面有一段土耳其諺語，「當小丑走進宮殿時，他不會變成國王，宮殿變成了馬戲團。」似乎在酸杜蒙特是個「小丑」。

詹姆斯與唐西奇有望在湖人明（11）日面對爵士一役首度搭檔，兩人目前的狀態為「可能上場（Probable）」，出賽機約為75%，40歲天王詹皇與視他為偶像的「金童」在場上會擦出何種火花，備受期待。