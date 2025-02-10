女網GOAT小威廉絲超級盃火辣熱舞　前NBA悍將直呼瘋狂

記者游郁香／綜合報導

NFL第59屆超級盃最終由費城老鷹40比22狂勝酋長奪冠，老鷹強大的防守實力讓比賽內容呈現一面倒，精彩度不如預期，不過中場秀獲得好評，「饒舌救世主」肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）表演個人名曲《Not Like Us》，女網傳奇小威廉絲（Serena Williams）驚喜現身大秀舞技，吸引了眾人目光。

今年的超級盃重演2023年的對戰劇碼，尋求復仇的老鷹上半場就取得24比0遙遙領先，最終以40比22粉碎酋長3連霸美夢，笑擁隊史第2座龍巴迪金盃。

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▲網壇傳奇小威廉絲在超級盃大秀舞技。（圖／達志影像／美聯社，下同）

相較於一面倒的比賽，中場秀話題性十足，由「饒舌救世主」肯卓克拉瑪帶來演出，這位22座葛萊美獎得主找來山繆傑克森（Samuel L. Jackson）串場擔任旁白，以歌曲《Bodies》開場，隨後他演唱了個人最新專輯《GNX》中的《Squabble Up》。

整場表演以美國主義為主題，視覺效果和聲音效果同樣引人注目，忠於他在演出前承諾的，表演將講述一個深思熟慮的故事，「我一直非常公開地通過我所有的音樂作品和歷史來講故事，無論是世界巡演還是Key Club的500人演出，我總是喜歡讓人們傾聽，但也讓他們看到和思考一些事情。」

女網傳奇小威廉絲也在diss神曲《Not Like Us》的演出中驚喜現身，小威和肯卓克拉瑪同樣來自加州康普頓，她身穿小可愛搭藍色小外套和短裙熱舞，大秀舞技，前NBA悍將比佛利（Patrick Beverley）驚呼，「哇，Serena出現在這首diss曲裡。NFL真是瘋狂，一定要收看電視轉播。」