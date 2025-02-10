運動雲

>

女網GOAT小威廉絲超級盃火辣熱舞　前NBA悍將直呼瘋狂

記者游郁香／綜合報導

NFL第59屆超級盃最終由費城老鷹40比22狂勝酋長奪冠，老鷹強大的防守實力讓比賽內容呈現一面倒，精彩度不如預期，不過中場秀獲得好評，「饒舌救世主」肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）表演個人名曲《Not Like Us》，女網傳奇小威廉絲（Serena Williams）驚喜現身大秀舞技，吸引了眾人目光。

今年的超級盃重演2023年的對戰劇碼，尋求復仇的老鷹上半場就取得24比0遙遙領先，最終以40比22粉碎酋長3連霸美夢，笑擁隊史第2座龍巴迪金盃。

▲▼網壇傳奇小威廉絲在超級盃大秀舞技。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網壇傳奇小威廉絲在超級盃大秀舞技。（圖／達志影像／美聯社，下同）

相較於一面倒的比賽，中場秀話題性十足，由「饒舌救世主」肯卓克拉瑪帶來演出，這位22座葛萊美獎得主找來山繆傑克森（Samuel L. Jackson）串場擔任旁白，以歌曲《Bodies》開場，隨後他演唱了個人最新專輯《GNX》中的《Squabble Up》。

整場表演以美國主義為主題，視覺效果和聲音效果同樣引人注目，忠於他在演出前承諾的，表演將講述一個深思熟慮的故事，「我一直非常公開地通過我所有的音樂作品和歷史來講故事，無論是世界巡演還是Key Club的500人演出，我總是喜歡讓人們傾聽，但也讓他們看到和思考一些事情。」

▲▼網壇傳奇小威廉絲在超級盃大秀舞技。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼網壇傳奇小威廉絲在超級盃大秀舞技。（圖／達志影像／美聯社）

女網傳奇小威廉絲也在diss神曲《Not Like Us》的演出中驚喜現身，小威和肯卓克拉瑪同樣來自加州康普頓，她身穿小可愛搭藍色小外套和短裙熱舞，大秀舞技，前NBA悍將比佛利（Patrick Beverley）驚呼，「哇，Serena出現在這首diss曲裡。NFL真是瘋狂，一定要收看電視轉播。」

關鍵字： 超級盃Serena Williams小威廉絲

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳子豪首打席炸裂！　中華隊首場練習賽對台鋼打下5分

陳子豪首打席炸裂！　中華隊首場練習賽對台鋼打下5分

大谷翔平曬恩愛！真美子懷孕後首露面　山本由伸練投愛犬萌亂入

大谷翔平曬恩愛！真美子懷孕後首露面　山本由伸練投愛犬萌亂入

好香！李雅英生日宣布續留富邦悍將　有望合體AI女神李珠珢應援

好香！李雅英生日宣布續留富邦悍將　有望合體AI女神李珠珢應援

兄弟開放WBC資格賽使用　陳子豪「炸裂舞」不缺席

兄弟開放WBC資格賽使用　陳子豪「炸裂舞」不缺席

超級盃開打！川普、泰勒斯「同場」引關注　足壇巨星梅西也來了

超級盃開打！川普、泰勒斯「同場」引關注　足壇巨星梅西也來了

泰勒絲在超級盃被噓「面露疑惑」　男友酋長巨星凱爾西可能退休

泰勒絲在超級盃被噓「面露疑惑」　男友酋長巨星凱爾西可能退休

快訊／NFL第59屆超級盃王者出爐　費城老鷹甜蜜復仇奪隊史第2冠

快訊／NFL第59屆超級盃王者出爐　費城老鷹甜蜜復仇奪隊史第2冠

巴特勒早告訴熱火總裁　「威金斯是我合作過天賦最高球員」

巴特勒早告訴熱火總裁　「威金斯是我合作過天賦最高球員」

領航猿力挺中華男籃徵召　卡總卻爆料獵鷹不放人、換賽程未獲回應

領航猿力挺中華男籃徵召　卡總卻爆料獵鷹不放人、換賽程未獲回應

獨行俠老闆諷唐西奇不努力　庫班曾勸總管「收手」已太遲

獨行俠老闆諷唐西奇不努力　庫班曾勸總管「收手」已太遲

【如何證明牠是新竹柴？】黑柴被強風吹到尾巴變直XD

熱門新聞

陳子豪首打席炸裂！　中華隊首場練習賽對台鋼打下5分

大谷翔平曬恩愛！真美子懷孕後首露面　山本由伸練投愛犬萌亂入

好香！李雅英生日宣布續留富邦悍將　有望合體AI女神李珠珢應援

兄弟開放WBC資格賽使用　陳子豪「炸裂舞」不缺席

超級盃開打！川普、泰勒斯「同場」引關注　足壇巨星梅西也來了

泰勒絲在超級盃被噓「面露疑惑」　男友酋長巨星凱爾西可能退休

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳子豪炸裂　中華首場練習打5分

2大谷翔平一家三口春訓地曬恩愛

3李雅英生日宣布續留富邦悍將　合體AI女神李珠珢應援

4兄弟開放資格賽用　炸裂舞不缺席

5超級盃開打！川普、泰勒斯引關注

最新新聞

1悲情！馬霍姆斯最強四分衛神話破滅

2女網GOAT小威廉絲超級盃火辣熱舞

3道奇新終結者　教頭欽點大谷殺手

4老鷹超級盃奪冠　四分衛赫茲勇奪MVP

5NFL超級盃登場　老鷹奪隊史第2冠

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366