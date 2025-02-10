獨行俠老闆諷唐西奇不努力　庫班曾勸總管「收手」已太遲

Mavs owner Patrick Dumont:



“If you look at the greats in the league, the people you and I grew up with — Jordan, Bird, Kobe, Shaq — they worked really hard, everyday with a singular focus to win. And if you don’t have that, it doesn’t work… You shouldn’t be apart of the Dallas… pic.twitter.com/SdrWnhF3pN — Legion Hoops (@LegionHoops) February 9, 2025

記者游郁香／綜合報導

獨行俠在一筆震撼交易中送走被「基石」唐西奇（Luka Doncic），惹怒達拉斯球迷，球隊老闆杜蒙特（Patrick Dumont）受訪時質疑了唐西奇的努力程度，他表示聯盟過去的偉大球員如喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）等都非常努力，「如果你沒有這種精神，你就不應該成為獨行俠的一部分。」

▲唐西奇遭獨行俠震撼交易，達拉斯球迷超怒。（圖／達志影像／美聯社）

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獨行俠前任老闆庫班（Mark Cuban）是唐西奇的鐵粉，他曾公開說，「如果必須在我的老婆和唐西奇留在獨行俠之間做出選擇，那就在律師事務所等著我辦離婚手續吧。」但他在2023年底把手上多數股權出售給杜蒙特家族，這個家族在拉斯維加斯經營賭場度假村公司。

▲獨行俠球迷難以接受唐西奇被交易。（圖／達志影像／美聯社）

在老闆換人後，獨行俠今年季中交易掉「基石」唐西奇，這個決定震驚各界，現任老闆杜蒙特近日受訪時解釋，「如果你看看聯盟的那些偉大球員，我們成長過程中所崇拜的那些人，喬丹、柏德（Larry Bird）、布萊恩、歐尼爾（Shaquille O'Neal），他們每天都非常努力，專注於贏球。如果你沒有這種精神，那就行不通，你就不應該成為獨行俠的一部分。」

▲唐西奇改聯手天王詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

名記者史坦（Marc Stein）披露，庫班得知獨行俠要用唐西奇換湖人明星長人戴維斯（Anthony Davis）時，他曾急切地要求總管哈里森（Nico Harrison）不要進行這筆交易，但最後發現兩隊已經通過口頭協議敲定了，為時已晚。

在唐西奇離隊後，獨行俠助理教練米利奇（Marko Milic）也離開了教練團，米利奇是首位在NBA打球的斯洛維尼亞球員，他與唐西奇關係緊密，因此在唐西奇離隊後，他也不願繼續留在隊上。