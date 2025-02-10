道奇迎回工具人赫南德茲　補強連霸豪華陣容

▲道奇工具人K.赫南德茲（Kike Hernandez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

工具人赫南德茲（Kiké Hernández）即將重返道奇隊，他於10日（台灣時間）在社群媒體上發布了一段題為「穿過開放的門」的精彩影片，宣布這項消息。據《The Athletic》率先報導，這筆交易目前正在等待體檢確認。

道奇總管高梅斯（Brandon Gomes）先前就表示：「我們永遠不會對赫南德茲關上大門。」如今隨著赫南德茲回歸，除了預期將重新簽下科蕭（Clayton Kershaw）外，道奇隊的陣容補強工作可能已經完成。

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這位擁有11年資歷的老將以其多樣化的防守能力著稱。在2024年賽季，他曾在六個不同位置出賽，包括內野和外野位置。儘管生涯打擊率未達聯盟平均水準（生涯OPS為.713），但他在季後賽中表現出色，生涯季後賽OPS高達.874，並擊出15支全壘打。自2021年以來，他在季後賽的打擊率更達到.352。

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾讚揚赫南德茲在重要時刻的表現：「這個球員總是能在關鍵時刻挺身而出。2024年賽季，赫南德茲在126場比賽中擊出12支全壘打，展現了他仍具備一定的火力。雖然近幾個賽季因傷病影響表現起伏，但他的打擊區判斷依然優異，2024年追打率（chase rate）的為26.4%，揮空率19.6%優於聯盟平均水準。

隨著赫南德茲的加入，道奇隊在休賽期持續強化陣容，展現出衝擊隊史首次衛冕世界大賽的決心。目前球隊40人名單已滿，預計本週將透過調整傷病名單釋出空缺。