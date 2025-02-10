運動雲

>

道奇迎回工具人赫南德茲　補強連霸豪華陣容

▲▼道奇工具人K.赫南德茲（Kike Hernandez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇工具人K.赫南德茲（Kike Hernandez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

工具人赫南德茲（Kiké Hernández）即將重返道奇隊，他於10日（台灣時間）在社群媒體上發布了一段題為「穿過開放的門」的精彩影片，宣布這項消息。據《The Athletic》率先報導，這筆交易目前正在等待體檢確認。

道奇總管高梅斯（Brandon Gomes）先前就表示：「我們永遠不會對赫南德茲關上大門。」如今隨著赫南德茲回歸，除了預期將重新簽下科蕭（Clayton Kershaw）外，道奇隊的陣容補強工作可能已經完成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這位擁有11年資歷的老將以其多樣化的防守能力著稱。在2024年賽季，他曾在六個不同位置出賽，包括內野和外野位置。儘管生涯打擊率未達聯盟平均水準（生涯OPS為.713），但他在季後賽中表現出色，生涯季後賽OPS高達.874，並擊出15支全壘打。自2021年以來，他在季後賽的打擊率更達到.352。

道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾讚揚赫南德茲在重要時刻的表現：「這個球員總是能在關鍵時刻挺身而出。2024年賽季，赫南德茲在126場比賽中擊出12支全壘打，展現了他仍具備一定的火力。雖然近幾個賽季因傷病影響表現起伏，但他的打擊區判斷依然優異，2024年追打率（chase rate）的為26.4%，揮空率19.6%優於聯盟平均水準。

隨著赫南德茲的加入，道奇隊在休賽期持續強化陣容，展現出衝擊隊史首次衛冕世界大賽的決心。目前球隊40人名單已滿，預計本週將透過調整傷病名單釋出空缺。

關鍵字： 道奇隊赫南德茲MLB棒球交易

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳子豪首打席炸裂！　中華隊首場練習賽對台鋼打下5分

陳子豪首打席炸裂！　中華隊首場練習賽對台鋼打下5分

大谷翔平曬恩愛！真美子懷孕後首露面　山本由伸練投愛犬萌亂入

大谷翔平曬恩愛！真美子懷孕後首露面　山本由伸練投愛犬萌亂入

好香！李雅英生日宣布續留富邦悍將　有望合體AI女神李珠珢應援

好香！李雅英生日宣布續留富邦悍將　有望合體AI女神李珠珢應援

兄弟開放WBC資格賽使用　陳子豪「炸裂舞」不缺席

兄弟開放WBC資格賽使用　陳子豪「炸裂舞」不缺席

超級盃開打！川普、泰勒斯「同場」引關注　足壇巨星梅西也來了

超級盃開打！川普、泰勒斯「同場」引關注　足壇巨星梅西也來了

泰勒絲在超級盃被噓「面露疑惑」　男友酋長巨星凱爾西可能退休

泰勒絲在超級盃被噓「面露疑惑」　男友酋長巨星凱爾西可能退休

領航猿力挺中華男籃徵召　卡總卻爆料獵鷹不放人、換賽程未獲回應

領航猿力挺中華男籃徵召　卡總卻爆料獵鷹不放人、換賽程未獲回應

巴特勒早告訴熱火總裁　「威金斯是我合作過天賦最高球員」

巴特勒早告訴熱火總裁　「威金斯是我合作過天賦最高球員」

獵鷹「金神連線」飆54分　終結領航猿5連勝

獵鷹「金神連線」飆54分　終結領航猿5連勝

蔣淯安復出6分9助攻不敵老東家　克羅馬、高錦瑋攜手率雲豹2連勝

蔣淯安復出6分9助攻不敵老東家　克羅馬、高錦瑋攜手率雲豹2連勝

惡弟「偷開鹽酸」朝哥眼睛潑　腰間拔刀攻擊！駭人畫面曝

熱門新聞

陳子豪首打席炸裂！　中華隊首場練習賽對台鋼打下5分

大谷翔平曬恩愛！真美子懷孕後首露面　山本由伸練投愛犬萌亂入

好香！李雅英生日宣布續留富邦悍將　有望合體AI女神李珠珢應援

兄弟開放WBC資格賽使用　陳子豪「炸裂舞」不缺席

超級盃開打！川普、泰勒斯「同場」引關注　足壇巨星梅西也來了

泰勒絲在超級盃被噓「面露疑惑」　男友酋長巨星凱爾西可能退休

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳子豪炸裂　中華首場練習打5分

2大谷翔平一家三口春訓地曬恩愛

3李雅英生日宣布續留富邦悍將　合體AI女神李珠珢應援

4兄弟開放資格賽用　炸裂舞不缺席

5超級盃開打！川普、泰勒斯引關注

最新新聞

1獨行俠虧大！戴維斯恐缺席1個月

2大谷翔平天賦　前教頭驚訝7點睡

3努力找回二刀流　大谷球速投146

412位焦點　佐佐木朗希排第一

5上原浩治揭水原一平真面目

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366