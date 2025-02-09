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與道奇奪生涯首冠　金手套外野手退休回藍鳥：讓我成為一份子

▲基爾梅爾（Kevin Kiermaier）。（圖／達志影像／美聯社）

▲基爾梅爾（Kevin Kiermaier）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

多倫多藍鳥隊宣布基爾梅爾（Kevin Kiermaier），這位被譽為最偉大的外野手之一，將加入球隊擔任特別助理。

去年效力於道奇隊贏得世界大賽冠軍，拿到冠軍戒指後結束了他的12年大聯盟生涯，數個月後將重返棒球場，以特別助理的身份加入他曾效力過的藍鳥隊。這一決定早在去年七月就已經在他的的腦海中盤旋，當時他便宣布2024賽季將是他的最後一個賽季。

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「我總是和隊友開玩笑說要當特別助理」基爾梅爾說。「我會說，『你們會想念我的，但有一天我會成為特別助理，你們會喜歡我在身邊。』這很有趣，它實現了。我真的很興奮。這是夢寐以求的工作。我等不及了。」

基爾梅爾在藍鳥隊與外野手在一起，從下週的春訓開始，地點在佛羅里達州的Dunedin。他將利用自己的豐富經驗和專業知識，為球隊的外野手提供指導和支持。基爾梅爾在2023年加入藍鳥隊後迅速融入了多倫多，即使在2024年交易截止日期被交易到道奇隊後，他仍然保持著這種聯繫。

「請相信我。讓我成為這裡的一份子。讓我四處走動，」基爾梅爾告訴藍鳥隊。「讓我在球團內從上到下提供我的服務。讓我向你們展示我能做什麼。」

藍鳥隊依賴相當多效力過球隊的退役球星，包括去年加入的馬丁尼茲（Victor Martinez）擔任特別助理。這些前球員涵蓋了許多不同的領域，他們在訓練營和整個賽季中與球隊的年輕球員合作，為他們提供寶貴的經驗和指導。

基爾梅爾的加入將進一步鞏固藍鳥隊的實力。作為一名四次金手套獎得主，基爾梅爾在MLB歷史上名列最佳防守外野手之一，他的經驗和專業知識將對球隊的年輕外野手產生深遠的影響。

基爾梅爾將通過自己的經歷和努力，向年輕的外野手們傳遞一個信息：「我非常有自信，我努力工作，回到過去的心態，我會成為有史以來最好的外野手之一，」基爾梅爾說。「我嘗試在整個比賽中做到這一點，但我知道守備始終是我的代名詞。我做到了，我努力成為有史以來最好的。我現在只想從教練的角度做同樣的事。我知道我有履歷和數據支持，所以我想告訴這些傢伙，『如果我是你們，我會聽我的建議。』」

關鍵字： 基爾梅爾藍鳥隊MLB外野手特別助理

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