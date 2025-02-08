巴特勒早告訴熱火總裁　「威金斯是我合作過天賦最高球員」

▲巴特勒（左）2019年加盟熱火時，曾點名威金斯（右）是自己合作過最有天賦的球員。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

熱火告別「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）迎來灣區2022年冠軍功臣威金斯（Andrew Wiggins），有趣的是，巴特勒2019年與熱火簽約時就告訴總裁萊里（Pat Riley），威金斯是他合作過最有天賦的球員。事實上，兩人僅在灰狼短暫一起打了69場比賽，威金斯就讓巴特勒留下深刻印象，給他如此高的評價。

熱火新援威金斯來自堪薩斯大學，在進入NBA之前，他就是備受期待的潛力新星，之後他成了2014年選秀狀元。他的職業生涯並沒有太多個人榮譽，但整體表現不俗，11個賽季場均能得18.5分、4.5籃板。2022年他首度入選全明星賽，並在該年幫助勇士贏得總冠軍，他季後賽繳出場均16.5分、7.5籃板，是奪冠功臣之一。

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▲巴特勒（左）與威金斯（左3）曾短暫在灰狼合作。（圖／達志影像／美聯社）

威金斯生涯前5.5季在灰狼度過，2019-20賽季中來到灣區，直到今年的交易截止日前才被送到熱火，成為換取「士官長」巴特勒的籌碼之一。值得一提的是，他與巴特勒曾在2017-18賽季和2018-19賽季短暫當過灰狼隊友，一起打了69場比賽，雖然合作時間不長，巴特勒卻對他印象深刻。

《ESPN》披露，巴特勒2019年夏天與熱火簽下4年合約，在總裁辦公室一起品酒時，被萊里問到他聯手過最有天賦的球員是誰，巴特勒很快回答是威金斯。在那句話說出5年半之後，威金斯在一筆涉及5隊的交易中也來到南灘，準備展開生涯另一段新篇章。