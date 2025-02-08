安芝儇、南珉貞、趙娟週與Mingo 首次粉絲見面會3／28台北登場

▲新韓籍啦啦隊風潮！2S女神安芝儇、南珉貞、趙娟週與 Mingo ，首次粉絲見面會 3/28 台北登場。（圖／主辦單位提供）

記者王真魚／綜合報導

近年來，越來越多韓籍啦啦隊成員進軍台灣職業運動應援舞台，從 2023 年的李多慧到近日加盟富邦悍將的李珠珢，韓籍啦啦隊女孩們逐漸成為台灣職棒與職籃的一部分。不少韓國啦啦隊成員對於台灣的應援文化與球迷熱情讚不絕口，並表示在台灣發展的可塑性高，讓她們能夠充分發揮所長。

其中，韓國知名啦啦隊經紀公司2S SPOTAINMENT旗下擁有最多進軍台灣的韓籍啦啦隊成員，包括台鋼雄鷹的安芝儇與 Mingo、富邦悍將的南珉貞、以及統一7-ELEVEn獅的趙娟週。這4位啦啦隊女神憑藉著亮眼的外貌與精湛的舞技，深受台灣球迷喜愛，擁有高人氣。

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2S 粉絲見面會——感謝台灣粉絲的熱愛

為了回應台灣粉絲的熱情支持，2S SPOTAINMENT特別策劃了「HOW 2 SPECIAL」粉絲見面會，讓四位啦啦隊女神與粉絲有近距離交流的機會。去年世界棒球12強賽期間，許多台灣粉絲在場內外為她們舉辦應援活動讓女神們感動不已。因此，這場粉絲見面會的誕生，將成為 2S 成員們回饋粉絲的重要時刻。

這次見面會與以往在棒球場、籃球場上的應援表演截然不同，成員們將帶來全新的舞台演出，並且安排更多與粉絲互動的環節。此外，還會有特別嘉賓登場，為粉絲帶來額外驚喜。

2S 首度挑戰歌唱舞台！驚喜單曲即將發行

令人興奮的是，安芝儇、南珉貞、趙娟週與 Mingo 也將以「2S」名義發行首支單曲！這首充滿活力的舞曲將由韓國知名製作人操刀，專為台灣粉絲打造，展現 2S 女神們除了應援之外的更多才華。這首單曲將於粉絲見面會前兩週正式發行，並於見面會當天舉行限定 SHOWCASE，讓現場粉絲搶先感受她們全新的音樂魅力。

活動資訊

活動時間：2025 年 3 月 28 日（五） 14:30、20:00

活動地點：三創 5F Clapper Studio

購票開賣：2025 年 2 月 11 日 12:00

購票平台：KKTIX https://lihi.cc/xb1pc

這將是第二次有韓籍啦啦隊在台灣舉辦專屬粉絲活動，且這次由2S SPOTAINMENT旗下四位女神聯手登場，規模更盛大，勢必掀起一陣風潮！無論是應援場上的熱情，還是舞台上的光彩，2S女神們都準備好與粉絲創造最 2SPECIAL 的回憶！快準備好你的應援棒，3/28 我們台北見！

▲座位圖。（圖／主辦單位提供）