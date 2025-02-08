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快訊／林昀儒、高承睿奪大滿貫賽男雙亞軍　創台灣最佳成績

▲▼台灣一哥林昀儒、二哥高承睿在新加坡大滿貫賽男雙決賽，對上中國王楚欽、林詩棟。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

▲台灣一哥林昀儒與二哥高承睿在新加坡大滿貫賽男雙決賽，對上中國王楚欽、林詩棟。（圖／翻攝自X／World Table Tennis）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒與二哥高承睿首次搭檔，就一路過關斬將挺進WTT新加坡大滿貫賽男雙決賽，已創下台灣男雙在大滿貫賽的最佳成績。兩人今（8）日交手同樣是新組合的中國第3種子王楚欽、林詩棟，林高配終場以總局數0比3敗下陣來，收下亞軍。

為備戰明年名古屋亞運，台灣目前男單實力前2名的林昀儒與高承睿組成新男雙組合，兩人搭檔後的首站來到新加坡大滿貫賽，首輪18分鐘速勝，16強賽3比1擊敗地主第5種子，8強賽扳倒世界第2的日本戶上隼輔、篠塚大登，4強賽再退法國黑馬多爾（Esteban Dorr）、布拉薩德（Florian Bourrassaud） ，勇闖決賽。

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台灣男雙過去在大滿貫層級最佳成績是4強，林昀儒與莊智淵的「老少配」曾打進2023年新加坡大滿貫賽男雙4強，今年小林攜手高承睿改寫紀錄，今日與同樣是新組合的中國王楚欽、林詩棟爭冠，林高配開賽幾次擰拉後還原動作不夠迅速，陷入1比6落後，加上連續掛網，挑打也沒上檯，2比10被逼出8個局點，首局2比11讓出。

▲▼台灣一哥林昀儒與二哥高承睿首次搭檔男雙。（合成圖／路透、達志影像／美聯社）

▲台灣一哥林昀儒與二哥高承睿首次搭檔男雙。（合成圖／路透、達志影像／美聯社）

進入第2局，林高配開局打出3比1攻勢，接著卻連掉6分，以3比7遭反超，對手連續發力猛攻，林昀儒、高承睿沒能擋下，以4比11再掉1局。

來到第3局，雙方打成5比5，林高配銜接反拉得分，取得6比5超前，並持續將分差擴大到8比5，在被追到8比7後，緊急喊出暫停。局末雙方激烈拉鋸，林高配率先以10比8取得2個局點，可惜兩個都錯過，比數回到10平，中國組合反以11比10逼出賽末點，林高配順利化解，無奈最終仍以11比13落敗。

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