勇士找杜蘭特回鍋交易籌碼曝　KD告訴柯瑞：感覺不對

▲柯瑞（左）與杜蘭特（右）去年夏天在巴黎奧運再次聯手。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士在交易截止前曾積極爭取天王杜蘭特（Kevin Durant）回鍋，《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，灣區願給出的籌碼包括前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）和多枚選秀權。據傳勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）也私下聯繫杜蘭特，想了解前隊友的想法，但杜蘭特告訴他「感覺不對」。

《ESPN》名記者查拉尼亞在節目《NBA Today》上披露，勇士在交易截止前向太陽提出了幾個「很有誠意」的報價，其中一個是3方交易，「將巴特勒、庫明加、首輪選秀權、次輪選秀權和選秀互換權送到太陽，但一旦杜蘭特明確表示他不想重返勇士、不想回到金州，球隊就退出了。」

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▲美國媒體披露，柯瑞曾找杜蘭特討論再次合作。（圖／CFP）

《ESPN》另外兩位資深記者謝爾本（Ramona Shelburne）和溫德霍斯特（Brian Windhorst）進一步報導杜蘭特不願回鍋勇士的原因，報導中提到，灣區一哥柯瑞和杜蘭特在周六（當地時間）的撲克比賽前幾個小時討論了這個想法，「柯瑞想了解，杜蘭特對於回到他在2019年總決賽後選擇離開的球隊的感受。」

「消息人士說，杜蘭特告訴他（柯瑞），這感覺不對，現在不是重新考慮他們合作的時機。據多位知情人士透露，杜蘭特說他在鳳凰城很開心，並不想去其他地方打球。」

「這是一個溫和的『不』，讓勇士的決策者感到沮喪，但並沒有完全阻止他們繼續與太陽進行談判。他們希望，當杜蘭特知道鳳凰城在未經他參與的情況下，與多支球隊進行了交易談判後，他對重新合作的感覺可能會有所改變。」

▲勇士傳出願為杜蘭特送走前場大物庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特和柯瑞在2016-2017賽季到2018-2019賽季期間是勇士隊友，這兩位天王帶領勇士在2017、2018年連續奪得總冠軍，杜蘭特還兩度獲頒總決賽最有價值球員（FMVP）。

在2019年NBA總決賽對暴龍的第5戰，杜蘭特撕裂了阿基里斯腱，勇士最後2勝4敗沒能完成3連霸，杜蘭特也在休賽季轉投籃網，不過他與柯瑞仍然是好友，他們去年夏天在美國隊再次搭檔，幫助美國男籃在巴黎奧運完成5連霸。