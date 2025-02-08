運動雲

>

勇士找杜蘭特回鍋交易籌碼曝　KD告訴柯瑞：感覺不對

▲▼美國男籃杜蘭特、柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞（左）與杜蘭特（右）去年夏天在巴黎奧運再次聯手。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士在交易截止前曾積極爭取天王杜蘭特（Kevin Durant）回鍋，《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，灣區願給出的籌碼包括前場大物庫明加（Jonathan Kuminga）和多枚選秀權。據傳勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）也私下聯繫杜蘭特，想了解前隊友的想法，但杜蘭特告訴他「感覺不對」。

《ESPN》名記者查拉尼亞在節目《NBA Today》上披露，勇士在交易截止前向太陽提出了幾個「很有誠意」的報價，其中一個是3方交易，「將巴特勒、庫明加、首輪選秀權、次輪選秀權和選秀互換權送到太陽，但一旦杜蘭特明確表示他不想重返勇士、不想回到金州，球隊就退出了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼勇士柯瑞、保羅、太陽杜蘭特、布克。（圖／CFP）

▲美國媒體披露，柯瑞曾找杜蘭特討論再次合作。（圖／CFP）

《ESPN》另外兩位資深記者謝爾本（Ramona Shelburne）和溫德霍斯特（Brian Windhorst）進一步報導杜蘭特不願回鍋勇士的原因，報導中提到，灣區一哥柯瑞和杜蘭特在周六（當地時間）的撲克比賽前幾個小時討論了這個想法，「柯瑞想了解，杜蘭特對於回到他在2019年總決賽後選擇離開的球隊的感受。」

「消息人士說，杜蘭特告訴他（柯瑞），這感覺不對，現在不是重新考慮他們合作的時機。據多位知情人士透露，杜蘭特說他在鳳凰城很開心，並不想去其他地方打球。」

「這是一個溫和的『不』，讓勇士的決策者感到沮喪，但並沒有完全阻止他們繼續與太陽進行談判。他們希望，當杜蘭特知道鳳凰城在未經他參與的情況下，與多支球隊進行了交易談判後，他對重新合作的感覺可能會有所改變。」

▲▼勇士威金斯、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士傳出願為杜蘭特送走前場大物庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

杜蘭特和柯瑞在2016-2017賽季到2018-2019賽季期間是勇士隊友，這兩位天王帶領勇士在2017、2018年連續奪得總冠軍，杜蘭特還兩度獲頒總決賽最有價值球員（FMVP）。

在2019年NBA總決賽對暴龍的第5戰，杜蘭特撕裂了阿基里斯腱，勇士最後2勝4敗沒能完成3連霸，杜蘭特也在休賽季轉投籃網，不過他與柯瑞仍然是好友，他們去年夏天在美國隊再次搭檔，幫助美國男籃在巴黎奧運完成5連霸。

關鍵字： NBA勇士柯瑞杜蘭特太陽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳子豪表弟車禍離世得年21歲　高中4棒重砲曾敲林昱珉再見安

陳子豪表弟車禍離世得年21歲　高中4棒重砲曾敲林昱珉再見安

湖人送禮！獨行俠新援破紀錄　巴克利從「不認識」改口「超愛」

湖人送禮！獨行俠新援破紀錄　巴克利從「不認識」改口「超愛」

「台大」藍翊誠放棄味全測試　葉總：如果年輕3、4歲

「台大」藍翊誠放棄味全測試　葉總：如果年輕3、4歲

U18世界盃分組出爐！台灣、美國同組競爭　日本尋求衛冕

U18世界盃分組出爐！台灣、美國同組競爭　日本尋求衛冕

快訊／NBA休賽季之王西蒙斯將被籃網買斷　快艇、騎士成可能下家

快訊／NBA休賽季之王西蒙斯將被籃網買斷　快艇、騎士成可能下家

獨行俠周日「後77世代」首次主場　湯普森預期被噓爆！

獨行俠周日「後77世代」首次主場　湯普森預期被噓爆！

勇士找杜蘭特回鍋交易籌碼曝　KD告訴柯瑞：感覺不對

勇士找杜蘭特回鍋交易籌碼曝　KD告訴柯瑞：感覺不對

辰己涼介練投飆152全場最速！樂天老闆驚呆：這會上頭版吧？

辰己涼介練投飆152全場最速！樂天老闆驚呆：這會上頭版吧？

太陽「瞞著他談交易」惹怒杜蘭特　美媒預言雙方今夏分道揚鑣

太陽「瞞著他談交易」惹怒杜蘭特　美媒預言雙方今夏分道揚鑣

資格賽調度會更明快！王建民談終結者人選　林岳平提牛棚一隱憂　

資格賽調度會更明快！王建民談終結者人選　林岳平提牛棚一隱憂　

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

熱門新聞

陳子豪表弟車禍離世得年21歲　高中4棒重砲曾敲林昱珉再見安

湖人送禮！獨行俠新援破紀錄　巴克利從「不認識」改口「超愛」

「台大」藍翊誠放棄味全測試　葉總：如果年輕3、4歲

U18世界盃分組出爐！台灣、美國同組競爭　日本尋求衛冕

快訊／NBA休賽季之王西蒙斯將被籃網買斷　快艇、騎士成可能下家

獨行俠周日「後77世代」首次主場　湯普森預期被噓爆！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1悲痛！陳子豪表弟車禍離世得年21歲

2湖人送禮！獨行俠新援破紀錄

3藍翊誠放棄　葉總：如年輕3、4歲

4U18世界盃分組出爐！台美同組競爭

5籃網將買斷西蒙斯合約　新東家2選1

最新新聞

1水原竟拿大谷與真美子婚前協議當藉口

2美媒評鄭宗哲：找回打擊就有戲！

3熱火總裁含淚　巴特勒覺得他精神錯亂

4水原一平服刑後恐遭強制遣返？

5川普再提林郁婷、克莉芙為跨性別　CNN：並非事實

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366