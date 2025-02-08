太陽「瞞著他談交易」惹怒杜蘭特　美媒預言雙方今夏分道揚鑣

▲傳出杜蘭特不滿太陽隊瞞著自己談交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA天王杜蘭特（Kevin Durant）在交易截止前成了多隊的目標，其中以他的前東家勇士最為積極，不過最終他仍留在太陽。《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）爆料， 杜蘭特對自己捲入交易傳聞很不滿，因為太陽並未告知正在商談有關他的交易，雙方今夏可能就會分道揚鑣。

《ESPN》記者溫德霍斯特在節目《The Hoop Collective》上爆料，「在交易截止日最主要的事情是，杜蘭特最終留在了原地。他對於自己被捲入交易談判感到不滿。我認為在接下來的幾個月裡會發生什麼事情是不可預測的，因為這是這項運動的本質，但我認為現在預測杜蘭特將在夏天與太陽隊分手是合理的。」

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▲杜蘭特今夏可能與太陽分道揚鑣。（圖／達志影像／美聯社）

「今天我花了很長時間與涉及這個情況的人通電話。來自邁阿密的人、來自金州的人、來自鳳凰城的人，還有其他人。」溫德霍斯特指出，「我只是想說，杜蘭特最不高興的事情就是，他不知道自己被捲入了交易談判。」

「一般來說，一個像他這個級別的明星球員會喜歡被告知自己捲入了交易談判。這是一個問題，而且太陽隊最終什麼也沒得到。」溫德霍斯特直言，「今天他並沒有與太陽隊分手，但長期來看這並不樂觀，因為他真的很沮喪。」

▲太陽畢爾。（圖／達志影像／美聯社）

太陽在交易截止日唯一的一筆交易，是將表現下滑的中鋒紐基奇（Jusuf Nurkic）送走，過去幾周他們一直努力促成用畢爾（Bradley Beal）換取「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）的交易，但未能成功，在確定無法獲得巴特勒之後，他們又開始聆聽關於杜蘭特的交易報價。

太陽總管瓊斯（James Jones）今日談到杜蘭特的交易傳聞時，選擇不做評論，並採用了他一貫的說法，強調希望保持內部事務的保密性。他表示，這個期間通常會有很多噪音和傳聞。