U18世界盃分組出爐！台灣、美國同組競爭　日本尋求衛冕

▲2023U18世界盃青棒錦標賽，台灣奪得亞軍，今年被分為B組。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

第32屆U-18棒球世界盃將於2025年9月5日至14日在日本沖繩舉行。日本隊曾在2015年主辦該賽事，今年將再次擔任東道主，尋求衛冕。

世界棒壘球總會（WBSC）正式公布本屆分組。A組包括世界排名第1的日本隊，以及韓國、波多黎各、古巴、義大利和南非。

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B組則由世界排名第2的台灣領銜，與美國、巴拿馬、澳洲、德國和中國同組競爭。

日本隊是U-18棒球世界盃的衛冕軍，他們在2023年9月的決賽於台北市天母棒球場擊敗中華隊，奪下第31屆賽事冠軍。

這將是日本隊史上第二次主辦U-18世界盃，上一次是在2015年大阪，當時他們在決賽不敵美國隊，獲得亞軍。

日本至今9次參賽，有7次站上頒獎台，總計拿下4面銀牌、2面銅牌，2023年奪得隊史首冠。

U-18世界盃至今共有6個國家曾奪冠，其中古巴以11座冠軍居首，美國緊追在後（10冠），接著是韓國（5冠）、台灣（3冠）、加拿大與日本（各1冠）。今年日本隊將在自家主場尋求衛冕，力拚史上第5支至少2度奪冠的球隊。

▲2023U18世界盃青棒錦標賽冠軍戰，日本隊獲勝拿下冠軍，今年尋求衛冕。（圖／記者李毓康攝）