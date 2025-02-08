運動雲

>

U18世界盃分組出爐！台灣、美國同組競爭　日本尋求衛冕

▲▼2023U18世界盃青棒錦標賽冠軍戰，王念好。（圖／記者李毓康攝）

▲2023U18世界盃青棒錦標賽，台灣奪得亞軍，今年被分為B組。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

第32屆U-18棒球世界盃將於2025年9月5日至14日在日本沖繩舉行。日本隊曾在2015年主辦該賽事，今年將再次擔任東道主，尋求衛冕。

世界棒壘球總會（WBSC）正式公布本屆分組。A組包括世界排名第1的日本隊，以及韓國、波多黎各、古巴、義大利和南非。

[廣告]請繼續往下閱讀...

B組則由世界排名第2的台灣領銜，與美國、巴拿馬、澳洲、德國和中國同組競爭。

日本隊是U-18棒球世界盃的衛冕軍，他們在2023年9月的決賽於台北市天母棒球場擊敗中華隊，奪下第31屆賽事冠軍。

這將是日本隊史上第二次主辦U-18世界盃，上一次是在2015年大阪，當時他們在決賽不敵美國隊，獲得亞軍。

日本至今9次參賽，有7次站上頒獎台，總計拿下4面銀牌、2面銅牌，2023年奪得隊史首冠。

U-18世界盃至今共有6個國家曾奪冠，其中古巴以11座冠軍居首，美國緊追在後（10冠），接著是韓國（5冠）、台灣（3冠）、加拿大與日本（各1冠）。今年日本隊將在自家主場尋求衛冕，力拚史上第5支至少2度奪冠的球隊。

▲▼2023U18世界盃青棒錦標賽冠軍戰，日本隊獲勝拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲2023U18世界盃青棒錦標賽冠軍戰，日本隊獲勝拿下冠軍，今年尋求衛冕。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球日本世界盃U-18賽事

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

湖人送禮！獨行俠新援破紀錄　巴克利從「不認識」改口「超愛」

湖人送禮！獨行俠新援破紀錄　巴克利從「不認識」改口「超愛」

快訊／NBA休賽季之王西蒙斯將被籃網買斷　快艇、騎士成可能下家

快訊／NBA休賽季之王西蒙斯將被籃網買斷　快艇、騎士成可能下家

獨行俠周日「後77世代」首次主場　湯普森預期被噓爆！

獨行俠周日「後77世代」首次主場　湯普森預期被噓爆！

「台大」藍翊誠放棄味全測試　葉總：如果年輕3、4歲

「台大」藍翊誠放棄味全測試　葉總：如果年輕3、4歲

資格賽調度會更明快！王建民談終結者人選　林岳平提牛棚一隱憂　

資格賽調度會更明快！王建民談終結者人選　林岳平提牛棚一隱憂　

士官長的勇士任務　巴特勒喊話為灣區拿下總冠軍

士官長的勇士任務　巴特勒喊話為灣區拿下總冠軍

成中華男籃最大遺珠？　李家慷：現在的我還不夠資格

成中華男籃最大遺珠？　李家慷：現在的我還不夠資格

盧峻翔再度入選中華男籃　陳建州：圖奇找到「使用手冊」

盧峻翔再度入選中華男籃　陳建州：圖奇找到「使用手冊」

哈爾濱亞冬運開幕　中華代表團第27順位入場

哈爾濱亞冬運開幕　中華代表團第27順位入場

高志綱44歲生日分享新挑戰！首本新書即將出版

高志綱44歲生日分享新挑戰！首本新書即將出版

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

熱門新聞

湖人送禮！獨行俠新援破紀錄　巴克利從「不認識」改口「超愛」

快訊／NBA休賽季之王西蒙斯將被籃網買斷　快艇、騎士成可能下家

獨行俠周日「後77世代」首次主場　湯普森預期被噓爆！

「台大」藍翊誠放棄味全測試　葉總：如果年輕3、4歲

資格賽調度會更明快！王建民談終結者人選　林岳平提牛棚一隱憂　

士官長的勇士任務　巴特勒喊話為灣區拿下總冠軍

讀者回應

﻿

熱門新聞

1湖人送禮！獨行俠新援破紀錄

2籃網將買斷西蒙斯合約　新東家2選1

3獨行俠回主場　湯普森預期被噓爆

4藍翊誠放棄　葉總：如年輕3、4歲

5王建民談終結者人選　林岳平提一隱憂

最新新聞

1辰己涼介飆152全場最速連老闆都看呆

2U18世界盃分組出爐！台美同組競爭

3悲痛！陳子豪表弟車禍離世得年21歲

4士官長的勇士任務　巴特勒喊話拿冠軍

5籃網將買斷西蒙斯合約　新東家2選1

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

汪小菲失控怒罵張蘭 不滿被造謠幫大S包機！

【千萬別吵醒她】阿公怕把寶貝孫女吵醒表情超豐富XD

【衰到極致】出國忘帶護照+掉手機+掉護照一路雷還得流感？

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

【浪漫求婚驚喜】看巴黎鐵塔男友突拿戒指下跪求婚超浪漫♥
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366