快訊／林昀儒不敵中國「天敵」林詩棟　無緣大滿貫賽男單4強

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今（7）日中午攜手高承睿挺進WTT新加坡大滿貫賽男雙決賽，晚間再出戰男單8強賽，碰上世界第2的中國超新星林詩棟，以2比11、11比5、9比11、7比11、6比11，總局數1比4，苦吞對戰6連敗，宣告無緣本站男單4強。

世界第12的台灣一哥林昀儒，自巴黎奧運後幾乎被「鎖死」在林詩棟的半區，雙方過去4次在WTT賽場碰頭，從2023年的果阿球星挑戰賽8強、去年9月的澳門冠軍賽8強、去年10月的蒙貝列冠軍賽8強，再到去年11月的法蘭克福冠軍賽4強，小林全都敗下陣來；若將去年10月的亞錦賽男團冠軍戰也算進去，小林已經5連敗給林詩棟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人此站又在8強賽狹路相逢，力求突破的林昀儒，首局還未能找到好的對策，開局被打出4比1，之後分差被越拉越開，以2比10被逼出8個局點，2比11先失掉第1局。

林昀儒第2局重整旗鼓，以6比1開局，隨後被連追3分，還好小林及時穩住，保住了領先優勢，以10比5取得5個局點，11比5將總局數扳成1比1。

▲台灣桌球一哥林昀儒 。（資料照／中華奧會提供）

第3局，兩人開局就連續多板相持，林昀儒3比2領先，雙方形成拉鋸戰，打到6比6平手後，小林連丟3分，陷入6比9落後的不利局面，儘管奮力追到8比9，仍以8比10被對手率先取得局點，最後也沒能翻轉局面，以9比11讓出，總局數1比2。

進入第4局，雙方開局4比4平手後，林昀儒率先超前比數，但在7比5領先後，沒把握發球輪次，被林詩棟扳成7比7，小林局末連掉了4分，以7比11再掉1局，總局數1比3遭聽牌。

第5局，已經退無可退的林昀儒，卻被對手打出8比3猛攻，力挽狂瀾追到6比8，迫使對手喊出暫停，可惜暫停過後沒能延續這股氣勢，以6比11敗下陣來，無緣男單最終4強，也苦吞對林詩棟的對戰6連敗。