運動雲

>

快訊／林昀儒不敵中國「天敵」林詩棟　無緣大滿貫賽男單4強

▲▼台灣桌球「沈默殺手」林昀儒男單8強賽對上地主第3種子勒布朗（Felix Lebrun），最終以3比4惜敗。（圖／路透）

▲台灣桌球一哥林昀儒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今（7）日中午攜手高承睿挺進WTT新加坡大滿貫賽男雙決賽，晚間再出戰男單8強賽，碰上世界第2的中國超新星林詩棟，以2比11、11比5、9比11、7比11、6比11，總局數1比4，苦吞對戰6連敗，宣告無緣本站男單4強。

世界第12的台灣一哥林昀儒，自巴黎奧運後幾乎被「鎖死」在林詩棟的半區，雙方過去4次在WTT賽場碰頭，從2023年的果阿球星挑戰賽8強、去年9月的澳門冠軍賽8強、去年10月的蒙貝列冠軍賽8強，再到去年11月的法蘭克福冠軍賽4強，小林全都敗下陣來；若將去年10月的亞錦賽男團冠軍戰也算進去，小林已經5連敗給林詩棟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人此站又在8強賽狹路相逢，力求突破的林昀儒，首局還未能找到好的對策，開局被打出4比1，之後分差被越拉越開，以2比10被逼出8個局點，2比11先失掉第1局。

林昀儒第2局重整旗鼓，以6比1開局，隨後被連追3分，還好小林及時穩住，保住了領先優勢，以10比5取得5個局點，11比5將總局數扳成1比1。

▲▼台灣桌球一哥林昀儒 。（圖／中華奧會提供）

▲台灣桌球一哥林昀儒 。（資料照／中華奧會提供）

第3局，兩人開局就連續多板相持，林昀儒3比2領先，雙方形成拉鋸戰，打到6比6平手後，小林連丟3分，陷入6比9落後的不利局面，儘管奮力追到8比9，仍以8比10被對手率先取得局點，最後也沒能翻轉局面，以9比11讓出，總局數1比2。

進入第4局，雙方開局4比4平手後，林昀儒率先超前比數，但在7比5領先後，沒把握發球輪次，被林詩棟扳成7比7，小林局末連掉了4分，以7比11再掉1局，總局數1比3遭聽牌。

第5局，已經退無可退的林昀儒，卻被對手打出8比3猛攻，力挽狂瀾追到6比8，迫使對手喊出暫停，可惜暫停過後沒能延續這股氣勢，以6比11敗下陣來，無緣男單最終4強，也苦吞對林詩棟的對戰6連敗。

關鍵字： 桌球林昀儒WTT

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

資格賽調度會更明快！王建民談終結者人選　林岳平提牛棚一隱憂　

資格賽調度會更明快！王建民談終結者人選　林岳平提牛棚一隱憂　

快訊／林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙決賽　將與強敵中國爭冠

快訊／林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙決賽　將與強敵中國爭冠

諷NBA球員是「現代奴隸」後　施洛德18小時被交易3次

諷NBA球員是「現代奴隸」後　施洛德18小時被交易3次

超狂NBA季中交易！63名球員換東家　美媒評湖人是最大贏家

超狂NBA季中交易！63名球員換東家　美媒評湖人是最大贏家

堅決不回勇士！杜蘭特親自喊停交易　美媒預測KD今夏離開太陽

堅決不回勇士！杜蘭特親自喊停交易　美媒預測KD今夏離開太陽

中華隊輪值人選曝光！曾總點名4人　後天進行首場練習賽

中華隊輪值人選曝光！曾總點名4人　後天進行首場練習賽

職撞大賽睽違10年重啟　趙豐邦、柯秉逸眾名將參賽

職撞大賽睽違10年重啟　趙豐邦、柯秉逸眾名將參賽

「AI女神」李珠珢打卡來台　富邦：私人行程已離台

「AI女神」李珠珢打卡來台　富邦：私人行程已離台

偷大谷翔平1700萬美元　水原一平最高判刑33年

偷大谷翔平1700萬美元　水原一平最高判刑33年

快訊／林昀儒、高承睿捷報　新加坡大滿貫賽挺進男雙4強

快訊／林昀儒、高承睿捷報　新加坡大滿貫賽挺進男雙4強

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

熱門新聞

資格賽調度會更明快！王建民談終結者人選　林岳平提牛棚一隱憂　

快訊／林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙決賽　將與強敵中國爭冠

諷NBA球員是「現代奴隸」後　施洛德18小時被交易3次

超狂NBA季中交易！63名球員換東家　美媒評湖人是最大贏家

堅決不回勇士！杜蘭特親自喊停交易　美媒預測KD今夏離開太陽

中華隊輪值人選曝光！曾總點名4人　後天進行首場練習賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1王建民談終結者人選　林岳平提一隱憂

2林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙決賽

3說完現代奴隸制　施洛德被交易3次

463名NBA球員換東家　湖人成最大贏家

5堅決不回勇士！杜蘭特親自喊停交易

最新新聞

1海神補強　前勇士摩爾特里加盟

2藍翊誠放棄　葉總：如年輕3、4歲

3林昀儒不敵林詩棟　無緣男單4強

4林家正若缺席不影響？蔣少宏準備好了

5曾仁和換23號　林耀煌改名林禹叡

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366