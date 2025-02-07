林盛恩首場Live BP飆153公里　目標至少回到157公里

▲林盛恩二刀流實力備受矚目，目標157公里再突破。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

紅人台灣旅美好手林盛恩今在中華隊集訓Live BP狀況搶眼，面對曾子祐、王博玄及蔣少宏等打者，15球飆出最快153公里速球。雖對目前狀態表示滿意，但他直言還未達目標，盼在資格賽前重返157公里水準。

去年九月首度展開旅美練投計劃的林盛恩，這次以投手身份入選中華隊。談到今天的實戰練習，他表示使用了滑球、變速球及指叉變速球等球路，控球落差不會太大，主要還是希望球速能夠再提升。

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林盛恩說，去年恢復練投後累計投了約5局，「雖然剛開始姿勢有些跑掉，但過了一週就回到原本的樣子了。」提到這次以投手身份參與集訓，他坦言剛開始確實有壓力，「想趕快準備好銜接資格賽，但開始集訓後就沒有這種感覺了。」

今天的實戰練習中，林盛恩與捕手陳重羽有不少交流。談到在資格賽的可能角色，他表示，「我自己是滿喜歡先發，不過還沒討論到這塊，還是要看自己調整狀況。」目前投球數已能拉到30球左右，期待在正式比賽前能夠再往上，「至少要超過30球。」

今年賽季，林盛恩透露，確定以二刀流姿態出賽，對投打兩端都展現十足信心。他認為身為二刀流選手有其優勢，「本身也是打者，比較能理解打者的想法，會去反向思考。」對於未來的最終定位，他表示尚未深思，「我還是會兩邊都練，如果只能選擇一邊，就選最好的。」

雖然這次集訓以投手為主，不過林盛恩透露，因為資格賽結束後馬上要回到美國春訓，目前仍會維持打擊練習，至於實戰上場，他笑說，當然也會想要打，「學長也會一直鬧，怎麼不上去打擊。」

