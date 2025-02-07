湖人送禮！獨行俠新援破紀錄　巴克利從「不認識」改口「超愛」

▲獨行俠新援克里斯蒂。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

隨著戴維斯（Anthony Davis）交易案一同前往達拉斯的小將克里斯蒂（Max Christie）目前替獨行俠出賽2場，繳出場均15分、7.5籃板、3.5助攻、三分命中率57.1%，2戰就抓下15個籃板破了隊史紀錄。出色表現讓傳奇球星巴克利（Charles Barkley）從上周表示沒聽過這號人物，到了今（7）日卻改口自己超愛他。

克里斯蒂被交易到獨行俠，首戰替補上陣31分50秒，得到15分、9籃板，其中三分球4次出手全數命中；今日面對塞爾提克再披藍衫，首節主要看守綠軍王牌坦圖（Jayson Tatum），將他限制到7投僅2中，還發生了2次失誤，總計克里斯蒂上場29分51秒，繳出15分、6籃板、4助攻，在攻防兩端都讓前輩刮目相看。

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Dallas going right into Max Christie defending multiple positions. pic.twitter.com/QZADUTzLQ1 — Steve Jones Jr. (@stevejones20) February 7, 2025

主帥基德談到年輕的新戰力克里斯蒂，不禁露出笑容，「我知道他才21歲，他來自籃球世家，父母都曾打過球，我認為他很適應我們的環境，也願意給自己肯定，努力理解場上的一切，他是一名團隊型球員，想要幫助球隊贏球，在前2場比賽中他確實都做到了。」

隊上目前的領袖厄文（Kyrie Irving）也很欣賞克里斯蒂，他稱讚克里斯蒂有出色的比賽理解能力，且對於「空間感」掌握很好，能適應獨行俠體系。

MAX CHRISTIE IS HERE



Dallas, you’re gonna love this kid



pic.twitter.com/fXiXrd3GeN — All Things Mavs (@All_Things_Mavs) February 7, 2025

加盟才2場比賽，克里斯蒂就打破獨行俠隊史紀錄。他2戰共抓下15個籃板，成為加盟達拉斯的球員中，在前2場比賽抓下最多籃板的後衛。

巴克利被克里斯蒂的好表現吸引，上周他在《TNT》節目中才表示不認識克里斯蒂這號人物，不看好獨行俠的交易，今日他有了不同見解，巴克利改口稱他超愛克里斯蒂，「我覺得大家都低估了克里斯蒂的影響力，獨行俠今年有機會爭奪總冠軍，而湖人沒有。」且巴克利在節目中多次強調，「我不認為湖人比獨行俠更強。」