湖人送禮！獨行俠新援破紀錄　巴克利從「不認識」改口「超愛」

▲獨行俠新援克里斯蒂。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

隨著戴維斯(Anthony Davis)交易案一同前往達拉斯的小將克里斯蒂(Max Christie)目前替獨行俠出賽2場,繳出場均15分、7.5籃板、3.5助攻、三分命中率57.1%,2戰就抓下15個籃板破了隊史紀錄。出色表現讓傳奇球星巴克利(Charles Barkley)從上周表示沒聽過這號人物,到了今(7)日卻改口自己超愛他。

克里斯蒂被交易到獨行俠,首戰替補上陣31分50秒,得到15分、9籃板,其中三分球4次出手全數命中;今日面對塞爾提克再披藍衫,首節主要看守綠軍王牌坦圖(Jayson Tatum),將他限制到7投僅2中,還發生了2次失誤,總計克里斯蒂上場29分51秒,繳出15分、6籃板、4助攻,在攻防兩端都讓前輩刮目相看。

Dallas going right into Max Christie defending multiple positions. pic.twitter.com/QZADUTzLQ1