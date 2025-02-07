運動雲

>

資格賽調度會更明快！王建民談終結者人選　林岳平提牛棚一隱憂　

▲▼ 林岳平 。（圖／記者王真魚攝）

▲林岳平指出投手群年輕中繼後援成關鍵。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

甫拿下12強賽冠軍的中華隊教練團，正積極備戰經典賽資格賽。投手教練林岳平直言，這次投手群較為年輕，中繼後援將是一大考驗，而王建民則透露，不排除採雙先發制因應賽事。

上屆經典賽曾任總教練、這次擔任投手教練的林岳平表示，先發輪值較不令人擔憂，但中繼後援存在隱憂，「這批投手較為年輕，缺少經驗。」加上經典賽的特殊規定，他坦言，自己上次就是敗在這個地方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林岳平也提到，考量到3連戰的賽程安排，這次預計會選進較多投手，換投節奏會更加明快。

經典賽實施投手必須至少投滿3人次或結束半局的規定，對此王建民表示，由於上屆經典賽就有類似規範，因此並不陌生，但相較於12強賽制，確實需要更謹慎地計算調度。

中華隊不排除採用雙先發模式，至於後援陣容雖然年輕，王建民表示，每一場比賽都有充分空間讓他們發揮，「最重要的是要投進好球。」

中華隊將於2月9日、10日與台鋼雄鷹進行熱身賽。王建民強調，由於是今年首場比賽，將特別注意投手球數控制。

談到終結者人選，他點名陳韻文、曾峻岳、呂彥青及陳柏豪都是可能人選，「當然最終還是要看練習賽表現，再來評估調整。」

▲▼ 王建民 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 王建民 。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 中華隊經典賽熱身賽投手群王建民林岳平WBC資格賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙決賽　將與強敵中國爭冠

快訊／林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙決賽　將與強敵中國爭冠

諷NBA球員是「現代奴隸」後　施洛德18小時被交易3次

諷NBA球員是「現代奴隸」後　施洛德18小時被交易3次

超狂NBA季中交易！63名球員換東家　美媒評湖人是最大贏家

超狂NBA季中交易！63名球員換東家　美媒評湖人是最大贏家

資格賽調度會更明快！王建民談終結者人選　林岳平提牛棚一隱憂　

資格賽調度會更明快！王建民談終結者人選　林岳平提牛棚一隱憂　

堅決不回勇士！杜蘭特親自喊停交易　美媒預測KD今夏離開太陽

堅決不回勇士！杜蘭特親自喊停交易　美媒預測KD今夏離開太陽

職撞大賽睽違10年重啟　趙豐邦、柯秉逸眾名將參賽

職撞大賽睽違10年重啟　趙豐邦、柯秉逸眾名將參賽

中華隊輪值人選曝光！曾總點名4人　後天進行首場練習賽

中華隊輪值人選曝光！曾總點名4人　後天進行首場練習賽

偷大谷翔平1700萬美元　水原一平最高判刑33年

偷大谷翔平1700萬美元　水原一平最高判刑33年

「AI女神」李珠珢打卡來台　富邦：私人行程已離台

「AI女神」李珠珢打卡來台　富邦：私人行程已離台

快訊／林昀儒、高承睿捷報　新加坡大滿貫賽挺進男雙4強

快訊／林昀儒、高承睿捷報　新加坡大滿貫賽挺進男雙4強

高雄婦年初五失蹤竟遭殺害分屍　疑魚群啃噬...僅尋獲腳掌、內臟

熱門新聞

快訊／林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙決賽　將與強敵中國爭冠

諷NBA球員是「現代奴隸」後　施洛德18小時被交易3次

超狂NBA季中交易！63名球員換東家　美媒評湖人是最大贏家

資格賽調度會更明快！王建民談終結者人選　林岳平提牛棚一隱憂　

堅決不回勇士！杜蘭特親自喊停交易　美媒預測KD今夏離開太陽

職撞大賽睽違10年重啟　趙豐邦、柯秉逸眾名將參賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林昀儒、高承睿勇闖大滿貫賽男雙決賽

2說完現代奴隸制　施洛德被交易3次

363名NBA球員換東家　湖人成最大贏家

4王建民談終結者人選　林岳平提一隱憂

5堅決不回勇士！杜蘭特親自喊停交易

最新新聞

1林家正若缺席不影響？蔣少宏準備好了

2曾仁和換23號　林耀煌改名林禹叡

3林盛恩Live BP飆153公里！盼回到157

4勇士主場狂　上半季主場進場率達8成

5獨行俠回主場　湯普森預期被噓爆

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366