資格賽調度會更明快！王建民談終結者人選　林岳平提牛棚一隱憂　

▲林岳平指出投手群年輕中繼後援成關鍵。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

甫拿下12強賽冠軍的中華隊教練團，正積極備戰經典賽資格賽。投手教練林岳平直言，這次投手群較為年輕，中繼後援將是一大考驗，而王建民則透露，不排除採雙先發制因應賽事。

上屆經典賽曾任總教練、這次擔任投手教練的林岳平表示，先發輪值較不令人擔憂，但中繼後援存在隱憂，「這批投手較為年輕，缺少經驗。」加上經典賽的特殊規定，他坦言，自己上次就是敗在這個地方。

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林岳平也提到，考量到3連戰的賽程安排，這次預計會選進較多投手，換投節奏會更加明快。

經典賽實施投手必須至少投滿3人次或結束半局的規定，對此王建民表示，由於上屆經典賽就有類似規範，因此並不陌生，但相較於12強賽制，確實需要更謹慎地計算調度。

中華隊不排除採用雙先發模式，至於後援陣容雖然年輕，王建民表示，每一場比賽都有充分空間讓他們發揮，「最重要的是要投進好球。」

中華隊將於2月9日、10日與台鋼雄鷹進行熱身賽。王建民強調，由於是今年首場比賽，將特別注意投手球數控制。

談到終結者人選，他點名陳韻文、曾峻岳、呂彥青及陳柏豪都是可能人選，「當然最終還是要看練習賽表現，再來評估調整。」

▲ 王建民 。（圖／記者王真魚攝）