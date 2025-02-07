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買斷市場大熱門！　快艇有意爭取西蒙斯、巫師布洛格登

▲籃網西蒙斯可能被買斷。（圖／達志影像／美聯社）

▲籃網西蒙斯可能被買斷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間7日NBA交易活動全面截止，各隊開始關注買斷市場。《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）爆料，籃網西蒙斯（Ben Simmons）、巫師布洛格登（Malcolm Brogdon）是多隊的熱門關注對象，若2人被買斷將引發追逐，其中快艇和騎士展現最大興趣。

記者查拉尼亞透露，西蒙斯與籃網正在商討買斷合約，本季他場均繳出6.2分、5.2籃板、6.9助攻、投籃命中率54.7%、罰球命中率69.2%、使用率19.8%，防守多功能性是多隊關注西蒙斯的主要原因。快艇和騎士目前是西蒙斯最可能的潛在下家。

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▲巫師布洛格登可能被買斷。（圖／達志影像／美聯社）

▲巫師布洛格登可能被買斷。（圖／達志影像／美聯社）

交易截止日當天，灰熊將2022年度防守球員「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）交易到巫師，聯盟多隊認為巫師後續會買斷後衛布洛格登，開始關注他的動向。

布洛格登本季場均13.1分、4籃板、4助攻，得分是近7年新低，且今年賽季他三分手感極差，截至今日僅有31.4%命中率，每場只能投進0.8顆，放眼前2年他都有超過41%的水準。

快艇是目前布洛格登的最強烈追逐者，長期以來快艇一直對布洛格登感興趣，最早可追溯至他選秀時期。此外，2023年有一次未成功的三方交易，該交易本來會將布洛格登帶到洛杉磯，並涉及科菲（Amir Coffey）、小莫里斯（Marcus Morris）、波辛基斯（Kristaps Porzingis）。

關鍵字： NBA買斷西蒙斯布洛格登快艇騎士

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