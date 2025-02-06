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後悔干擾貝茲！洋基球迷收到糞便包裹　嘆：只想被遺忘

記者王真魚／綜合報導

美媒《The Athletic》報導，在去年世界大賽第四戰干擾道奇隊外野手貝茲（Mookie Betts）的洋基球迷卡波比安科（Austin Capobianco），近日首度坦承這起事件徹底改變了他的生活，不僅收到大量騷擾和威脅，甚至有人寄送糞便到他父母家中。

「我的家人因為我而必須承受這一切……」卡波比安科表示，他收到無數騷擾電話、不雅照片，還有令人不堪的包裹。 他回憶，在今年冬天接到兄弟來電，告知他們在康乃狄克州的父母家收到一個可疑包裹，內容竟是來自專門匿名寄送糞便的公司。

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不只如此，類似的匿名包裹也被送到他和四個兄弟姊妹的工作場所。 事件發生於去年10月29日，當時卡波比安科和友人漢森（John Hansen）在托瑞斯（Gleyber Torres）擊出界外球時，試圖阻擾貝茲接球，一人企圖搶走手套，一人抓住貝茲手腕。

兩人的行為不僅導致他們被驅逐出場，更遭到大聯盟無限期禁止進入所有球場。 「在洋基主場我是英雄，但在全美國我是反派，」卡波比安科感嘆道，「我是個好人，只是做了一件蠢事還被拍到。我現在只想被遺忘，希望人們能忘記我。」他坦承從未回顧過當時的影片，對於自己的行為充滿悔意。

▲▼ 洋基球迷超粗暴搶球 。（圖／路透）

▲被禁止進入球場的球迷：家人收到糞便包裹球 。（圖／路透）

關鍵字： 洋基道奇隊球迷騷擾禁止進入球場

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