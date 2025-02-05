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湖人交易來「金童」後狂勝25分　詹皇大讚唐西奇：他還未達巔峰

記者游郁香／綜合報導

湖人今（5）日作客同城的快艇新主場Intuit Dome，超級新援唐西奇（ Luka Doncic）雖然還無法上陣，但他坐在板凳席觀戰，見證「大皇子」布朗尼（Bronny James）命中NBA生涯首記三分，也欣賞了天王詹姆斯（LeBron James）的準大三元表現，最終紫金大軍以122比97狂勝25分，送給金童最棒的見面禮。

湖人今日替唐西奇舉行加盟記者會後，來到快艇新主場Intuit Dome踢館，唐西奇穿上湖人的隊服坐在板凳上，他剛成為自己偶像詹姆斯的新搭檔，40歲的詹皇依舊無所不能，此戰以13投8中高效攻下26分、9助攻和8籃板，外帶3抄截，單場正負值達+19，「大皇子」布朗尼也得到6分鐘的上場時間。

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▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯首次與新搭檔唐西奇一起坐在板凳席。（圖／達志影像／美聯社）

布朗尼末節連續錯失2罰，快艇主場觀眾因此獲得免費的雞肉三明治，現場爆出歡呼和掌聲，不過布朗尼很快在弧頂砍進一記28呎三分彈予以回應，這是他NBA生涯命中的首記三分，坐在板凳席的老爸詹姆斯與唐西奇都替他鼓掌。

最終湖人以122比97多達25分差碾壓快艇，根據快艇記者埃斯納阿沙里（Farbod Esnaashari）的統計，這是湖人自2010年1月15日（當地時間）以來，對快艇取得的最大勝利。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯首次與新搭檔唐西奇一起坐在板凳席。（圖／達志影像／美聯社）

賽後詹姆斯談到新搭檔唐西奇，「他一直是我在NBA最喜歡的球員之一，你們都知道的。」他有信心這位斯洛維尼亞金童能順利融入團隊，一如既往給對方極高評價，「他是一個頂級球員。25歲，還沒到巔峰期，他已經在我們的聯盟中完成不少驚人的事……我很高興擁有他，洛杉磯也很高興擁有他。」

主帥瑞迪克（JJ Redick）則透露，唐西奇昨天和今天都進行了訓練，看到他出現在湖人休息室和板凳席是件好事。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲40歲的詹姆斯依舊無所不能。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇唐西奇

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