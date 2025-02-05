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加入豪華內野陣容！曾子祐感受張育成親和力 加練三壘拚正選

▲▼曾子祐出席世界棒球經典賽資格賽中華隊開訓。（圖／記者李毓康攝）

▲ 台鋼雄鷹隊游擊手曾子祐入選國家隊集訓，期待展現實力。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹隊游擊手曾子祐首次入選一級賽事國家隊集訓，面對新環境、新隊友，張育成也以自身經驗勉勵小學弟。 「真的很新鮮，跟平常不太一樣的感覺。」

曾子祐分享，相較於母隊熟悉的訓練氛圍，與新隊友們共同備戰讓他感到興奮又歡樂。特別是在內野陣容豪華的環境下，他表示將更加努力展現自己的實力。

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母隊學長吳念庭也特別提點他關於國際賽事的心理調適，「他提醒我國際賽會有壓力，特別是在台灣主場比賽時更是如此。」

曾子祐回想起去年12強時，看著台灣球迷熱情集結為中華隊加油的畫面，內心就萌生站上場上、親身感受全台灣加油聲浪的願望，「現在終於有機會實現這個夢想了。」

除了游擊本位，教練團也安排曾子祐練習三壘位置。對此他表示，「能多練習一個位置就是多一份機會，當然游擊守備也不能鬆懈。」 集訓期間，曾子祐逐漸與隊友們熟悉，包括與劉基鴻相約進行額外的打擊和守備訓練。

最令他印象深刻的是與張育成的互動，他直言，張育成很親切又幽默，會相互討論守備位置和場地等話題，「他讓人感覺很好親近。」

曾子祐也透露，去年後期曾因失誤而信心不足時，張育成以自身在美國打球的經驗鼓勵他，「你已經做得很好了，我在美國時也會失誤。」這番話讓他備受激勵，驅散心中的不安。

儘管被列入最初28人名單，曾子祐仍謹記教練團的提醒，名單仍有調整空間，「我會繼續努力，在最後階段展現出最好的狀態給教練看。」

關鍵字： 棒球國家隊曾子祐張育成集訓WBC資格賽

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