林書豪重返NBA全明星周當教練　鼓勵年輕小將享受比賽樂趣

▲新北國王林書豪。（圖／EASL提供）

記者游郁香／綜合報導

今年NBA全明星周將於勇士主場大通中心登場，TPBL新北國王林書豪受邀擔任新秀挑戰賽Team G League教練，林書豪受訪時表示，自己年輕時過於專注於提升表現，這次他將以「教練」身份去鼓勵年輕球員享受比賽的樂趣，盡情體驗全明星周末。

NBA新秀挑戰賽將於美國時間2月14日舉行，林書豪預計下周三（2月12日）東超關鍵一戰後，前往美國。林書豪曾於2012年參加NBA新秀挑戰賽，2013年則是代表球隊參與技術挑戰賽，這次是睽違12年重返NBA全明星周。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林書豪表示，「相隔十幾年再次參與NBA全明星周，尤其能夠回到灣區，對我來說意義重大。我自己在與上次參加NBA全明星周時相比，也已經截然不同，透過此次活動，也讓我有機會回顧自己在NBA的旅程與NBA這個大家庭。」

▲林書豪獲邀擔任NBA新秀挑戰賽教練。（圖／翻攝自IG／nba）

林書豪十分期待與球迷互動，並與老朋友敘舊，同時也很興奮能夠支持新生代選手，他將跳脫球員身份，擔任「教練」角色，「我會盡可能去鼓勵年輕球員享受比賽的樂趣，盡情體驗全明星周末。當我年輕時，總是過於專注於提升表現，不斷追求進步。如果有機會回到過去，我會提醒自己，多去感受籃球帶來的純粹快樂。」

此次除了擔任新秀挑戰賽Team G League教練外，林書豪也將安排更多演說分享行程。林書豪也特別感謝新北國王教練及團隊，「謝謝球隊的支持和信任，讓我能夠踏上這段旅程，去完成更多的任務。」