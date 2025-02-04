投手夢碎？監督下令100%擔任野手　辰己涼介改目標

▲辰己涼介。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

樂天外野手辰己涼介在12強放話「輸給台灣就改練投手」，不料日本最終慘遭台灣完封，一語成讖。日前，辰己涼介公布新球季目標要挑戰「25勝0敗」，但他多次與野手立場堅定的三木監督討論後，調整了賽季目標為「達成三冠王並完成1次無失分登板」。辰己表示，自己沒放棄投手夢，無論用什麼方法都要登上投手丘。

辰己涼介透露，自己會在春訓後半段進入牛棚練投，並強調自己絕對不會投出丟臉的球，「我已經做好準備，希望能保持這種狀態，不讓手感生疏。」辰己涼介表示，目前投手練習以在鏡子前進行投球動作模擬為主，要確保自己在休賽期所培養的手感不會消失。

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準備投手工作的同時，辰己涼介沒有忽略外野手老本行，他在打擊練習中頻頻開轟，透露自己新賽季希望「調整擊球角度」，目前以此為目標不斷揮棒。

▲世界12強棒球賽冠軍戰，辰己涼介。（圖／記者李毓康攝）

在春訓開始前，辰己涼介多次與三木監督討論「二刀流」可能，三木監督今日再次強調，「他必須100%以野手的身份進行訓練。」辰己涼介表示理解，並說，「我自己也希望作為野手成為球隊的戰力。」

然而，他也沒有忘記期待他投球的台灣球迷，辰己涼介說道，「但我已經下定決心，無論如何一定要投球，無論用什麼方法，我都會登上投手丘。」

在與三木監督討論後，他根據現實調整了目標，從「25勝0敗」改為「達成3冠王並完成1次無失分登板」。他表示，「這可能是我第一次也是最後一次登上投手丘，所以我不想透露太多細節。」他對自己的球種保密，展現了對挑戰登板的認真態度。