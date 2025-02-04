NBA單周MVP出爐！　現役「最年長」40歲詹姆斯獲獎

▲詹姆斯奪下NBA第15周西區最佳球員。（圖／翻攝自X／@NBA）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA今（4）日公布東、西區第15周最佳球員。騎士「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）率隊4戰全勝，場均22.8分、6助攻，投籃三圍53％、40％、93％，勇奪本周東區最佳球員。西區則由NBA現役最年長球員詹姆斯（LeBron James）拿下，他場均27.5分、10助攻，助湖人單周繳出3勝1敗。

這是米歇爾本季第2次獲得周MVP，他生涯至今已8次獲獎。本周他場均出賽28分鐘，攻下22.8分、2.5籃板、6助攻、1抄截，且在投射方面有超高水準發揮，投籃命中率53.3%、三分命中率40.6%、罰球命中率93.3%，助騎士單周4戰全勝。

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▲米歇爾奪下NBA第15周東區最佳球員。（圖／翻攝自X／@NBA）

詹姆斯是NBA歷史上獲選「單周最佳球員」次數最多的人，本周他以40歲高齡再次奪下此殊榮，得到生涯第69座單周MVP。本周詹姆斯場均27.5分、7.3籃板、10助攻，投籃命中率53.8%、罰球命中率80%，率領湖人取得3勝1敗的佳績。

截至台灣時間4日，詹姆斯率領的湖人戰績28勝19敗，暫居西區第5，米歇爾領軍的騎士則以40勝9敗高居東區及全聯盟第1。

第15周的單周最佳候選球員還包括：

東區

阿德巴約（Bam Adebayo）（熱火）

康寧漢（Cade Cunningham）（活塞）

哈利伯頓（Tyrese Haliburton）（溜馬）

西亞卡姆（Pascal Siakam）（溜馬）

馬克西（Tyrese Maxey）（七六人）

坦圖（Jayson Tatum）（塞爾提克）

西區

艾頓（DeAndre Ayton）（拓荒者）

布克（Devin Booker）（太陽）

艾德華茲（Anthony Edwards）（灰狼）

小傑克森（Jaren Jackson Jr.）（灰熊）

祖巴奇（Ivica Zubac）（快艇）