運動雲

>

我要全部！悍將開訓目標刷一排「冠軍」　六輪新秀喊超越王勝偉

▲▼富邦悍將開訓。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將開訓。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將4日在嘉義縣稻江科技暨管理學院棒球場舉行春訓開訓典禮，一起喊出「Fight for All #我要全部」，楊閔貽還霸氣喊出想超越九座金手套王勝偉，讓大家都笑了。

富邦育樂總經理陳昭如、領隊林華韋、執行副領隊郭泰源、副領隊林威助，以及一軍總教練陳金鋒、二軍總教練後藤光尊共同出席。會中由新任隊長張育成帶領全隊喊出年度口號「Fight for All #我要全部」，象徵悍將為了一切而戰，展現對勝利的渴望與全心投入、超越極限的精神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在農曆年後展開訓練的悍將，於元宵節開訓典禮前，全體隊員在祈願燈籠上寫下新年目標。隊長張育成期許「124場出賽、拿下總冠軍」；戴培峰許下「心之所向、身之所往、冠軍、Win」的願望；張奕以中日文寫下「蛇年あけおめ（蛇年新年快樂）、目標100局」；江國豪則是「新的開始、一一突破、蛇我其誰、再拿一冠」；李宗賢以「健康、蛇麼都順、盜壘王」為目標；陳仕朋則寫下「平安健康」。

去年選秀加入的富邦悍將新秀，依照慣例站在台上喊出目標，第六輪楊閔貽喊出「超越九座金手套王勝偉」，過去林旺熙也曾喊出要超越曾峻岳的目標，每年都有霸氣新秀引起關注。

開訓典禮上，領隊林華韋勉勵球員要勇於嘗試並精進自己，除了球場表現外，也要以身作則作好榜樣。總教練陳金鋒則期待球隊今年共同努力，打破外界不看好，拿下好成績，並宣布由張育成擔任2025年球季新任隊長。

去年球季中返台加盟悍將的張育成，僅半個球季就繳出10轟表現。今年他再度入選經典賽資格賽代表隊，同時扛起悍將隊長重任。張育成表示，希望能團結全隊一起向前，在球場上打出好表現回饋給悍將家人。此外，球隊也公布野手副隊長為李宗賢、申皓瑋，投手隊長為歐書誠，投手副隊長則由張奕、王尉永擔任。

悍將以「Fight for All #我要全部」作為年度口號，承諾將在春訓期間透過技術、體能等密集訓練不斷進化，讓每位選手都能在場上發揮最強實力。「Fight for All」同時也是對球迷的承諾，全隊將為榮耀而戰、為夢想衝刺。「我要全部」成為選手們的自我期許，承諾在每一場比賽、每一個挑戰中全力以赴，展現拚勁爭取勝利。

關鍵字： 悍將春訓張育成目標新秀

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽

中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽

唐西奇得知被交易哭了！　他上周才在達拉斯買下4.9億豪宅

唐西奇得知被交易哭了！　他上周才在達拉斯買下4.9億豪宅

詹皇向戴維斯說再見：在那邊好好表現　湖人補強禁區兩人選曝

詹皇向戴維斯說再見：在那邊好好表現　湖人補強禁區兩人選曝

感謝幕後英雄！辜仲諒霸氣贈勞力士 設宴款待12強金牌教練團

感謝幕後英雄！辜仲諒霸氣贈勞力士 設宴款待12強金牌教練團

張泰山卸下教練職務　味全龍保留「49」球衣

張泰山卸下教練職務　味全龍保留「49」球衣

湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

WBC公布中華隊27人名單！大聯盟官網點名陳傑憲受矚

WBC公布中華隊27人名單！大聯盟官網點名陳傑憲受矚

林智勝確定最後一季　味全龍規劃引退賽

林智勝確定最後一季　味全龍規劃引退賽

味全公布教練團　張泰山轉任基金會、賈西接下國際球探

味全公布教練團　張泰山轉任基金會、賈西接下國際球探

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

熱門新聞

中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽

唐西奇得知被交易哭了！　他上周才在達拉斯買下4.9億豪宅

詹皇向戴維斯說再見：在那邊好好表現　湖人補強禁區兩人選曝

感謝幕後英雄！辜仲諒霸氣贈勞力士 設宴款待12強金牌教練團

張泰山卸下教練職務　味全龍保留「49」球衣

湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出

2唐西奇被交易哭了！才在達拉斯買豪宅

3詹皇向戴維斯說再見：在那邊好好表現

4款待12強金牌教練團　辜仲諒贈勞力士

5張泰山卸下教練職　味全留49球衣

最新新聞

1味全龍「Goal For One」展氣勢　全力衝刺台灣大賽

2徐若熙戰資格賽　葉總對球數想法

3婉拒富邦續約　羅曼回鍋說明原因

4新秀超越　王勝偉笑：特守200顆！

5瑪仕革斯一句話　宋文華捨獅投龍

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366