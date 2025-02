我要全部！悍將開訓目標刷一排「冠軍」　六輪新秀喊超越王勝偉

▲富邦悍將開訓。(圖/富邦悍將提供)

記者楊舒帆/嘉義報導

富邦悍將4日在嘉義縣稻江科技暨管理學院棒球場舉行春訓開訓典禮,一起喊出「Fight for All #我要全部」,楊閔貽還霸氣喊出想超越九座金手套王勝偉,讓大家都笑了。

富邦育樂總經理陳昭如、領隊林華韋、執行副領隊郭泰源、副領隊林威助,以及一軍總教練陳金鋒、二軍總教練後藤光尊共同出席。會中由新任隊長張育成帶領全隊喊出年度口號「Fight for All #我要全部」,象徵悍將為了一切而戰,展現對勝利的渴望與全心投入、超越極限的精神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在農曆年後展開訓練的悍將,於元宵節開訓典禮前,全體隊員在祈願燈籠上寫下新年目標。隊長張育成期許「124場出賽、拿下總冠軍」;戴培峰許下「心之所向、身之所往、冠軍、Win」的願望;張奕以中日文寫下「蛇年あけおめ(蛇年新年快樂)、目標100局」;江國豪則是「新的開始、一一突破、蛇我其誰、再拿一冠」;李宗賢以「健康、蛇麼都順、盜壘王」為目標;陳仕朋則寫下「平安健康」。

去年選秀加入的富邦悍將新秀,依照慣例站在台上喊出目標,第六輪楊閔貽喊出「超越九座金手套王勝偉」,過去林旺熙也曾喊出要超越曾峻岳的目標,每年都有霸氣新秀引起關注。

開訓典禮上,領隊林華韋勉勵球員要勇於嘗試並精進自己,除了球場表現外,也要以身作則作好榜樣。總教練陳金鋒則期待球隊今年共同努力,打破外界不看好,拿下好成績,並宣布由張育成擔任2025年球季新任隊長。

去年球季中返台加盟悍將的張育成,僅半個球季就繳出10轟表現。今年他再度入選經典賽資格賽代表隊,同時扛起悍將隊長重任。張育成表示,希望能團結全隊一起向前,在球場上打出好表現回饋給悍將家人。此外,球隊也公布野手副隊長為李宗賢、申皓瑋,投手隊長為歐書誠,投手副隊長則由張奕、王尉永擔任。

悍將以「Fight for All #我要全部」作為年度口號,承諾將在春訓期間透過技術、體能等密集訓練不斷進化,讓每位選手都能在場上發揮最強實力。「Fight for All」同時也是對球迷的承諾,全隊將為榮耀而戰、為夢想衝刺。「我要全部」成為選手們的自我期許,承諾在每一場比賽、每一個挑戰中全力以赴,展現拚勁爭取勝利。