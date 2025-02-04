一通電話感動賴鴻誠！拋開「年紀」發揮價值　改32號有很萌的原因

▲富邦悍將賴鴻誠。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

賴鴻誠繞了一圈回到老東家富邦悍將，4日現身開訓典禮。他坦言，富邦育樂總經理陳昭如一通電話讓他很感動，也期許自己在球場上不論年紀，都要拿出實力貢獻球隊。由於熟悉的「48號」已經有岳少華，他改穿由女兒背九九乘法表創意選出的「32號」。

「其實有其他球隊接觸，一般來說回原本球隊較為困難，但我沒太多想法。球團即使知道我年紀較長仍願意接納，所以很希望能回來幫助球隊。」賴鴻誠說。

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他提到與陳昭如副領隊的對話：「她說富邦還缺一座總冠軍，希望能和富邦成員一起拿下。既然球團願意敞開雙手，我也要為球隊拚冠軍。」

這次回到富邦，賴鴻誠感到驚訝：「球隊氛圍不同了，感覺到大家有一股往前衝的力量。雖然我不敢說能撐起主力，但至少要在牛棚出一份力。球迷常說『季後宇宙邦』，希望這次能帶著這股力量，讓球迷拋下藍色彩帶。」

談到背號異動，賴鴻誠表示：「48號當然還是想穿，但已有學弟穿上了。剛好女兒在背九九乘法，4乘以8等於32，這就是女兒給的號碼，我也不用多想就接下這個數字了。」

球團給賴鴻誠設下突破40場、35局的目標，但他給自己訂下更高標準：「棒球不是用年紀論輸贏、不是用年紀定薪資，我給自己設下突破50場的目標。」他想發揮最大價值，讓大家知道不是年紀大，就一定得遭受到扣薪等待遇。