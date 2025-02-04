富邦FA補強重砲失利　林威助點名農場兩大潛力股

▲富邦悍將開訓，左起陳昭如、郭泰源、林威助、林華韋、陳金鋒。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將本季由林威助擔任球團副領隊兼農場總監，去年12月底曾帶領教練團與選手前往日本千葉Next Base訓練中心進行研習交流，今年2月中則將由投手群也前進該訓練中心。在擔任副領隊的首個球季，林威助專注於培育農場新秀，特別點名王苡丞及王念好值得期待。

林威助預計帶領林旺熙、陳品宏、林朕呈等5名投手再度赴日，他表示：「這次主要是還沒站穩一軍的投手居多，希望能讓板凳深度更強一點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

富邦悍將雖然在自由市場上未能補強，但從目前陣中新秀來看，仍有值得期待的人選。就重砲部分，林威助透露：「王苡丞是可以期待的大砲，他在澳職表現不錯，但打擊時機掌握還不夠穩定，春訓會持續關注這一點。」對於二軍選手，他特別看好前年選秀首輪王念好，林威助說：「他有實力且年輕，天花板很高。」

談到去年12月研習的成果，林威助提到，該中心以三方面進行檢測，包含技術、爆發力體能、身體素質等，若其一缺乏則必須更專注於該項目。最主要是了解身體運用，尤其是打擊時的下半身運用及擊球發力等。

▲王念好。（圖／記者楊舒帆攝）