林書豪重返NBA全明星周！攜手3位名人堂前輩擔任新秀教練

記者游郁香／綜合報導

今年NBA全明星周將在勇士主場大通中心登場，菜鳥季曾替灣區大軍打了29場比賽的林書豪，驚喜獲邀擔任新秀挑戰賽的教練，其他3位教練穆林（Chris Mullin）、里士滿（Mitch Richmond）和哈達威（Tim Hardaway Sr.）等都是名人堂球星。

台灣時間2月15日舉行的新秀挑戰賽共有28名球員參賽，分成4隊進行3場比賽，最終脫穎而出的那一隊將獲得參加2月17日全明星賽的資格。NBA官方今（4）日公布新秀挑戰賽教練團陣容，目前效力TPBL新北國王的林書豪也在列，其他3位都是名人堂前輩。

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▲林書豪獲邀擔任NBA新秀挑戰賽教練。（圖／翻攝自IG／nba）

「上帝左手」穆林、里士滿和哈達威在1988至91年期間一起效力勇士，組成「Run TMC」的跑轟3人組，以高得分和華麗風格著稱。林書豪則是菜鳥季（2010-11 賽季）短暫披過勇士戰袍，2011-12賽季在尼克掀起「林來瘋」，在NBA度過9個賽季。

林書豪將擔任G聯盟教練，其他3位前輩明（5）日將進行新秀挑戰賽「選秀」。這是林書豪自2012年參加NBA新秀挑戰賽後，時隔13年重返NBA全明星周，他與大家約定「灣區見」。

這個消息在NBA官方社群媒體上引起熱議，不少「豪迷」湧入留言，「沒想到有全台哥哥林書豪」、「林來瘋」、「台灣人的驕傲」、「坐等林書豪當教練」。

▲林書豪效力勇士時期。（合成圖／翻攝自IG、達志影像／美聯社）