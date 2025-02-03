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自由球員獲超大合約　王威晨笑：如果年輕10歲就好了

▲▼王威晨帶著副隊長呂彥青的「替身」亮相。（圖／中信兄弟提供）

▲王威晨帶著副隊長呂彥青的「替身」亮相。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／屏東報導

中信兄弟3日開訓，隊長王威晨宣布呂彥青擔任新副隊長，由於呂彥青因經典賽資格賽中華隊報到日缺席，他還特地帶著他的「替身」亮相。12強冠軍與自由市場等休季熱門話題延燒，陳子豪、朱育賢獲得大約，王威晨也開玩笑說，「如果年輕10歲就好了。」

談到推薦呂彥青擔任副隊長一事，他表示：「過去就有這個想法，呂彥青一直都在名單內，很高興他今年接下職務。他今年27、28歲，正好可以培養這位中生代選手。他個性隨和，能跟所有人溝通，這是特別選擇他的原因。」

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談到新球季，王威晨認為12強賽讓球員受到更多關注，「球員在12強賽後會被放大檢視，過去國際賽的隔年，中職關注度很大，讓台灣棒球更受矚目。」對於陳子豪等自由球員獲得大合約以及12強賽奪冠等熱門話題，他認為「對台灣棒球很加分」。

他開玩笑說：「如果年輕10歲就好了。」並期待這樣的待遇能更早出現，「這對大家都是好事。先為目前的好狀況感到開心，雖然不敢說能超越國外，但已經拉近很多距離，無論是在環境、能力或合約方面都更接近了。」

對於兄弟今年加入外籍女教練莎菈（Sarah Edwards），王威晨以iPhone比喻棒球在運動科學體系的進化：「不論性別，去年邀請丹尼爾打造的Driveline攻擊系統就很不錯，成效顯著。現在又找了客座教練，都對球隊有很大幫助。我們已經習慣這套系統，未來不會有太大改變，但會更精緻。選手的認知更為重要，這樣才能與國際接軌，這些都是最有效的方式。」

「現在跟小時候最大的不同是，雖然接觸較晚，但就像iPhone一樣，棒球也會有新的東西。或許未來會有更好的方法，持續進步，在科技和行銷上都能做得更大。」王威晨補充道。

關鍵字： 棒球中信兄弟呂彥青王威晨隊長

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