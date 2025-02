唐西奇飛抵洛杉磯比出LA手勢　獨行俠球迷心碎「抬棺」怒罵總管

記者游郁香/綜合報導

獨行俠2018年與老鷹互換選秀,迎來歐洲「金童」唐西奇(Luka Doncic),由他接過傳奇諾威斯基(Dirk Nowitzki)的火炬,達拉斯昨(2)日卻在無預警的情況下交易送走唐西奇,讓自家球迷難以接受,聚集在主場美國航空中心外抗議,但木已成舟,唐西奇今(3)日已飛抵洛杉磯,對著鏡頭比出LA手勢。

First moments in the City of Angels.



Welcome to LA, @luka7doncic!

▲唐西奇飛抵洛杉磯,比出LA手勢。(圖/翻攝自X/Los Angeles Lakers)

達拉斯總管哈里森(Nico Harrison)在與湖人進行交易後直言,「我相信防守能贏得總冠軍。」被認為是公然質疑唐西奇的防守以及他率隊奪冠的能力。對於做出交易當家頭牌的決定,他解釋是為了提前解決可能在休賽季出現的「談約」難題。

哈里森說,「我們真的覺得我們提前解決了即將到來的動盪夏天,他有資格簽下超級頂薪合約,同時還有一年可以選擇跳出任何合約,所以我們真的覺得我們走在了前面。我們知道各隊一直在準備,一旦有機會,他們會全力以赴簽下他。」

Mavs fans are paying their respects for the late Luka Doncic this afternoon



He didn't die, he was just traded for a 2029 first round pick

pic.twitter.com/J1XL9qQvDb — Barstool Sports (@barstoolsports) February 2, 2025

哈里森的決定惹怒了獨行俠球迷,他們紛紛聚集到主場外抗議,一位球迷激動表示,這實在太可笑了,「我們才打進總冠軍賽,為什麼我們要交易掉球隊的基石,他原本應該擁有一座雕像的!」更痛批達拉斯高層將資本利益置於球迷之前。

Security is power washing a profane message directed toward Mavs GM Nico Harrison off of the concrete.



The fans began to cheer when it didn't come off.

有人憤怒大吼,「這是達拉斯獨行俠隊史最糟糕的一天!」「賣掉這支球隊!」甚至有球迷「抬棺」抗議。主導這筆交易的總管哈里森成為眾矢之的,球場保全出動高壓水槍清洗寫在地上和牆上,那些辱罵哈里森的粗俗字眼,連諾威斯基雕像旁的地上都被寫上「X你的,哈里森。」

The Dirk statue has become a Mavs fan memorial

達拉斯球迷既震驚又心碎,但已無法改變結局,唐西奇已在當地時間深夜飛抵洛杉磯,他對著鏡頭比出LA手勢,並與湖人總管佩林卡(Rob Pelinka)合照,接下來他將接受體檢。儘管難以割捨對達拉斯的特殊情感,現在唐西奇即將展開生涯新篇章,成為湖人未來的門面。