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唐西奇飛抵洛杉磯比出LA手勢　獨行俠球迷心碎「抬棺」怒罵總管

記者游郁香／綜合報導

獨行俠2018年與老鷹互換選秀，迎來歐洲「金童」唐西奇（Luka Doncic），由他接過傳奇諾威斯基（Dirk Nowitzki）的火炬，達拉斯昨（2）日卻在無預警的情況下交易送走唐西奇，讓自家球迷難以接受，聚集在主場美國航空中心外抗議，但木已成舟，唐西奇今（3）日已飛抵洛杉磯，對著鏡頭比出LA手勢。

▲▼唐西奇飛抵洛杉磯，比出LA手勢。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

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▲唐西奇飛抵洛杉磯，比出LA手勢。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

達拉斯總管哈里森（Nico Harrison）在與湖人進行交易後直言，「我相信防守能贏得總冠軍。」被認為是公然質疑唐西奇的防守以及他率隊奪冠的能力。對於做出交易當家頭牌的決定，他解釋是為了提前解決可能在休賽季出現的「談約」難題。

哈里森說，「我們真的覺得我們提前解決了即將到來的動盪夏天，他有資格簽下超級頂薪合約，同時還有一年可以選擇跳出任何合約，所以我們真的覺得我們走在了前面。我們知道各隊一直在準備，一旦有機會，他們會全力以赴簽下他。」

哈里森的決定惹怒了獨行俠球迷，他們紛紛聚集到主場外抗議，一位球迷激動表示，這實在太可笑了，「我們才打進總冠軍賽，為什麼我們要交易掉球隊的基石，他原本應該擁有一座雕像的！」更痛批達拉斯高層將資本利益置於球迷之前。

有人憤怒大吼，「這是達拉斯獨行俠隊史最糟糕的一天！」「賣掉這支球隊！」甚至有球迷「抬棺」抗議。主導這筆交易的總管哈里森成為眾矢之的，球場保全出動高壓水槍清洗寫在地上和牆上，那些辱罵哈里森的粗俗字眼，連諾威斯基雕像旁的地上都被寫上「X你的，哈里森。」

達拉斯球迷既震驚又心碎，但已無法改變結局，唐西奇已在當地時間深夜飛抵洛杉磯，他對著鏡頭比出LA手勢，並與湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）合照，接下來他將接受體檢。儘管難以割捨對達拉斯的特殊情感，現在唐西奇即將展開生涯新篇章，成為湖人未來的門面。

關鍵字： NBA湖人獨行俠唐西奇

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