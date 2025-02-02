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唐西奇並未請求交易！遭捨棄原因曝　獨行俠總管：防守才能奪冠

記者游郁香／綜合報導

自2018年加盟獨行俠以來，「金童」唐西奇（Luka Doncic）已在達拉斯待了6.5季，這位5屆全明星自聖誕大戰後就在養傷，今（2）日遭震撼交易，被送到湖人。根據資深名記者史坦（Marc Stein）的消息，唐西奇並未提出交易請求，總管哈里森（Nico Harrison）受訪時曝光做出這個決定的主因。

▲金童唐西奇傷癒歸隊，率領獨行俠近12戰拿下10勝。（圖／路透）

▲金童唐西奇遭獨行俠交易。（圖／路透）

《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）披露，獨行俠今晚聯繫了湖人總管佩林卡（Rob Pelinka），提出用當家頭牌唐西奇換戴維斯的交易構想，湖人迅速完成這筆交易，以將滿32歲的戴維斯和一個未來的首輪籤為代價，得到了25歲的唐西奇。

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《ESPN》指出，獨行俠對與唐西奇繼續合作感到擔憂，原因是他身體狀態持續出現問題，還有他們今夏就得決定是否再給唐西奇新的一紙超級頂薪合約，這位可能成為聯盟未來門面的新生代巨星將在2026年恢復自由身。

▲▼獨行俠唐西奇、湯普森；勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇防守態度屢次受到質疑。（圖／達志影像／美聯社）

另一位資深名記者史坦指出，唐西奇並未提出交易請求，球隊也沒「警告」他可能會被交易。

獨行俠總管哈里森談到促成這筆交易的動機時直言，「我相信防守能贏得總冠軍。我相信得到一位最佳防守陣容中鋒，以及一位擁有防守心態的最佳陣容球員，這給了我們更好的機會，我們的目標是現在和未來都能贏。」

儘管唐西奇進攻能力驚人，還有著如魔術師般的傳球，但他的防守態度屢次受到質疑，獨行俠最終選擇與他分道揚鑣，迎來攻守俱佳的明星長人戴維斯（Anthony Davis）。

▲湖人戴維斯、黃蜂博爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠換來戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇Luka Doncic湖人戴維斯

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