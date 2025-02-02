換隊前已先穿「猿」衣？呂詠臻笑回：平常訓練穿的

▲樂天桃猿新同學呂詠臻 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／嘉義報導

前味全龍投手呂詠臻因朱育賢FA補償案被樂天桃猿指名，新球季披上猿袍，今天開訓報到首日，坦言相當緊張，好像回到菜鳥時期，多虧味全龍隊友劉昱言也一同轉隊，讓他放心很多。

劉昱言2016年季中選秀獲Lamigo桃猿第3指名，2021年季後轉戰味全龍，去年季後遭戰力外，如今重回猿隊懷抱。

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呂詠臻表示，桃猿陣中除了過往會在場上對決的學長們，並沒有特別熟識的選手，還好有劉昱言相伴，「他帶我入住、買早餐，讓我適應上更融入，沒有這麼陌生，真的放心很多。」

事實上，在樂天桃猿公布補償人選之前，消息就傳得沸沸揚揚，他和李超都被鎖定。呂詠臻事後也被李超爆料，前一天吃飯時穿著桃猿的「酒紅色」衣服，上面還有「R」標誌。

呂詠臻笑說，「那其實是平常訓練會穿的衣服，是之前學長給的運動衣服，因為穿起來很舒服，平常訓練就會穿。」對於當時可能被選的消息，他說，李超有和他討論，「但當下只是覺得真的嗎？還是只能等結果。」

最後得知真的作為補償人選，呂詠臻相當不捨，「想到要和一起努力的隊友分開，真的會捨不得，但換個想法，我們在場上還是會再見面，換個地方各自努力，也是一個動力。」

呂詠臻去年在一軍出賽43場，皆是後援為主，戰績2勝3敗，另有2救援失敗、9中繼成功，防禦率3.60。對他來說，這是他完整第二個球季，也更認識自己的身體，恢復調整上都有很大收穫，訓練方面也嘗試一些模式，「希望能夠把好的東西帶到今年球季裡。」

展望今年球季，呂詠臻強調，不會特別想要證明什麼，「還是希望自己保持健康、穩定，上場為球隊貢獻，其他就是順其自然。」