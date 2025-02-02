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台灣12強奪冠！古久保健二感受衝擊　驚訝韓國打者怎麼變小隻

▲▼ 古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

▲曾豪駒、古久保健二 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／嘉義報導

樂天桃猿大年初五開工，總教練古久保健二透露，去年12強見證台灣奪冠，感受到相當大的衝擊，「果然棒球還是要獲勝。」他期許團隊也能以優勝作為目標，達到最後的總冠軍。

古久保健二去年12強曾受邀擔任日本電視台球評，談到預賽台韓大戰，他看到台灣打者積極出棒，「反觀韓國，跟以前看到的很不一樣，以前他們打者通常第一球就會揮了，但這次反而比較保守。」

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他進一步提到，過往韓國打者都相當大隻，「這次看很驚訝，怎麼都變這麼小隻，以前一隊可能就有8個很大隻的選手，或許韓國的球風正在轉變，預賽那一場，打得比較保守，台灣則是非常積極。」

台灣在12強奪冠，不只是選手，古久保健二感受到全台人民的沸騰，「整個國家全體都感受到勝利與喜悅，希望這次春訓，無論選手、教練還是後勤，都能為了再次得到這個喜悅，一起朝這方向邁進，團結一心、取得勝利。」

桃猿今年少一大重砲朱育賢，古久保健二坦言，這對球隊來說是一大損失，「畢竟他有一棒就能跑者都送回來的能力，但我想空出來的位置，也讓年輕人有機會競爭，或許先前沒機會，期待這次春訓，無論是資深選手還是年輕球員，都能拿出企圖心競爭這個位置。」

關鍵字： 桃猿古久保健二12強奪冠球風

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