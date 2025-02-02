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大谷翔平報告驚險一刻：野火引發緊急狀況　和妻子、愛犬深夜撤離

▲▼轉戰道奇首年就奪冠的日本球星大谷翔平，在11月1日的冠軍遊行中帶著愛妻田中真美子和愛犬一同亮相。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇隊大谷翔平在2月1日（台灣時間2日）連續二年出席在道奇球場舉行的球迷活動「道奇嘉年華」。他在活動中透露了自己從山火中緊急撤離的情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊大谷翔平在2月1日（台灣時間2日）連續二年出席在道奇球場舉行的球迷活動「道奇嘉年華」。他在活動中透露了自己從山火中緊急撤離的情況。

當被問及今年休賽季是否有回日本時，大谷在台上回答，「本來想回去，但因為發生了野火等各種情況，我必須要撤離。也很擔心房子的狀況，所以和妻子一起留在這裡避難到其他地方，這個休賽季就沒能回日本。」

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由於洛杉磯發生大規模山火，他被迫進行避難生活。在活動後的採訪中，大谷描述了當時的情況，「（撤離是）在半夜。警報響起後，我聯繫了很多人然後撤離了。」

他說當時從住處也能看到火勢，「有些東西忘記帶了，當我回去拿的時候，後面已經燒得很嚴重。雖然擔心房子會不會有危險，但比起這個，先帶著妻子和Decopin（愛犬）撤離更重要，所以雖然是半夜還是趕緊收拾行李撤離了。」他表示優先確保了正懷有第一個孩子的真美子夫人和愛犬Decopin的安全。

除了左肩的復健，在借住他處進行為期兩週的避難生活期間，大谷又遭遇了另一個不幸，「剛好那時候得了流感，只能躺在床上。就是避難後，又在那邊臥床休息了一陣子。」

儘管如此，談到本季爭取世界大賽衛冕的目標時，他仍然表現得很樂觀，「（復健）目前都按照計劃進行，我認為訓練的情況也很不錯。期待能夠順利進入春訓，然後直接開始新賽季。」

總教練羅伯斯（（Dave Roberts））另外談到大谷翔平本季預期重啟二刀流時表示「這是恰當的」，暗示他可能在5月左右重返投手丘。
 

關鍵字： 大谷翔平道奇隊山火休賽季流感

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