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好消息！古林睿煬右側腹肌傷勢「不嚴重」　日媒指一軍出發

▲▼古林睿煬與火腿監督新庄剛志一起出席入團記者會 。（圖／翻攝自IG／fighters_official）

▲古林睿煬與火腿監督新庄剛志一起出席入團記者會 。（圖／翻攝自IG／fighters_official）

記者楊舒帆／綜合報導

剛加盟日本火腿的古林睿煬向球隊報到不久，近期右側腹肌不適的情況曝光，但他也強調不是嚴重的傷勢。

火腿隊將在3月1日、2日到台北大巨蛋與中職統一獅隊、中信兄弟打交流賽，針對右側腹部的不適，古林睿煬表示，「會再與球隊討論，但應該不是太嚴重的傷勢。」

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火腿監督新庄剛志也特別關心古林睿煬並表示，「有點太過用力，而弄傷的側腹。希望他能謹慎且不急躁地準備開季。」雖然春訓以復健起步，不過日媒《體育報知》報導指出，古林睿煬仍會從一軍出發。

在記者會後接受訪問的古林睿煬談到本季目標，「希望一步一步踏實前進，最終能站上大舞台。」被問及首次穿上火腿戰袍的感想，他透露，「很帥氣。」被問及最大特點時，他則回答是157公里的速球。

對隊友的第一印象是，「打招呼時，大家都很親切地迎接我，感覺非常受歡迎。希望今後能有更多交流。」現在記得的日語是「おねがいします！（請多指教）」

上賽季在台灣職棒中榮獲MVP的右投手，對於在日本拿下最多勝和最高勝率雙冠的王牌投手伊藤大海充滿興趣。古林睿煬說，「希望能與他交流，逐漸變得親近，並學習到許多經驗」，他眼中閃爍著光芒。會面前，他已經開始行動，在球場上輕微活動身體，並在球場內與伊藤見面時，主動上前打招呼說「伊藤桑」。

關鍵字： 火腿隊古林睿煬火腿新援中職日本棒球

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