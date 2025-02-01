世界最棘手3人！官網分析大谷、山本、佐佐木指叉球

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟官網1日（台灣時間）針對道奇的「日本三人組」大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希特別報導，比較分析了三人的決勝球種「指叉球」。

大聯盟官方X（前身為推特）也公開了一段影片，並排展示了天使時期的大谷、去年球季的山本，以及2023年WBC日本代表時期的佐佐木投球畫面。每位投手都以指叉球製造揮空三振。該網站在文章開頭指出：「大聯盟中指叉球正在受到歡迎，而道奇隊已經壟斷了這個市場」。文中提到：「2024年投出的指叉球數量超過了自2008年開始追蹤投球數據以來的任何一個球季。展望2025年，道奇可能將擁有世界上最難對付的三位指叉球投手。」

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日媒《體育報知》根據其分析報導，三人變化球的共同點是「都是快速指叉球，經常能投出超過90英里（約144.8公里）的球速，且都有銳利的球路。在最佳狀態下，都是能以極高機率製造三振的一流決勝球。」此外，他們還使用3D追蹤技術從打者視角進行分析。

大谷被評為「真正的力量型指叉球」，從2018年到2023年，在經常投指叉球的先發投手中，大谷創造了最高的揮空率（49.5%）和三振率（57.4%）。在表現最好的2021年，他的指叉球平均球速88.1英里（約141.8公里），下墜33英吋（約83.8公分），橫向移動5英吋（約12.7公分），特點是「幾乎垂直下墜」。

▲山本由伸。（圖／路透）

關於山本，文章指出他與大谷在指叉球的使用方式上有所不同，因為他也會將其作為控制球種使用，突出了其「適應力和通用性」。例如，在去年大聯盟首年，他在前兩球就投出指叉球的比例為17%。相比之下，大谷轉戰大聯盟後在相同球數時使用指叉球的比例僅為8%。山本在因右肩傷勢復出後的9月表現更佳。在9、10月，他的指叉球平均球速91.2英里（約146.8公里），下墜31英吋（約78.7公分），橫向移動10英吋（約25.4公分）。比大谷更快，且有更多橫向位移。

雖然佐佐木尚未在大聯盟出賽，但他在羅德隊上季創下57%的揮空率，連續三年以指叉球製造超過50%的揮空率。在2023年WBC日本代表隊時期，他的指叉球平均球速90.9英里（約146.3公里），下墜33英吋（約83.8公分），橫向移動1英吋（約2.5公分）。

該網站指出：「佐佐木朗希在WBC最出色的表現是展示了他能用指叉球掌控好球帶。」他擁有與大谷相當的下墜幅度，同時能在好球帶內製造揮空。事實上，他在WBC中也使多位大聯盟活躍選手吞下三振，「佐佐木的指叉球比他那超過100英里（約161公里）的快速球更可能是他未來在大聯盟成功的最大原因。」

▲ 佐佐木朗希加盟道奇記者會 。（圖／達志影像／美聯社）