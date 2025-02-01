運動雲

>

世界最棘手3人！官網分析大谷、山本、佐佐木指叉球

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟官網1日（台灣時間）針對道奇的「日本三人組」大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希特別報導，比較分析了三人的決勝球種「指叉球」。

大聯盟官方X（前身為推特）也公開了一段影片，並排展示了天使時期的大谷、去年球季的山本，以及2023年WBC日本代表時期的佐佐木投球畫面。每位投手都以指叉球製造揮空三振。該網站在文章開頭指出：「大聯盟中指叉球正在受到歡迎，而道奇隊已經壟斷了這個市場」。文中提到：「2024年投出的指叉球數量超過了自2008年開始追蹤投球數據以來的任何一個球季。展望2025年，道奇可能將擁有世界上最難對付的三位指叉球投手。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

日媒《體育報知》根據其分析報導，三人變化球的共同點是「都是快速指叉球，經常能投出超過90英里（約144.8公里）的球速，且都有銳利的球路。在最佳狀態下，都是能以極高機率製造三振的一流決勝球。」此外，他們還使用3D追蹤技術從打者視角進行分析。

大谷被評為「真正的力量型指叉球」，從2018年到2023年，在經常投指叉球的先發投手中，大谷創造了最高的揮空率（49.5%）和三振率（57.4%）。在表現最好的2021年，他的指叉球平均球速88.1英里（約141.8公里），下墜33英吋（約83.8公分），橫向移動5英吋（約12.7公分），特點是「幾乎垂直下墜」。

▲▼山本由伸。（圖／路透）

▲山本由伸。（圖／路透）

關於山本，文章指出他與大谷在指叉球的使用方式上有所不同，因為他也會將其作為控制球種使用，突出了其「適應力和通用性」。例如，在去年大聯盟首年，他在前兩球就投出指叉球的比例為17%。相比之下，大谷轉戰大聯盟後在相同球數時使用指叉球的比例僅為8%。山本在因右肩傷勢復出後的9月表現更佳。在9、10月，他的指叉球平均球速91.2英里（約146.8公里），下墜31英吋（約78.7公分），橫向移動10英吋（約25.4公分）。比大谷更快，且有更多橫向位移。

雖然佐佐木尚未在大聯盟出賽，但他在羅德隊上季創下57%的揮空率，連續三年以指叉球製造超過50%的揮空率。在2023年WBC日本代表隊時期，他的指叉球平均球速90.9英里（約146.3公里），下墜33英吋（約83.8公分），橫向移動1英吋（約2.5公分）。

該網站指出：「佐佐木朗希在WBC最出色的表現是展示了他能用指叉球掌控好球帶。」他擁有與大谷相當的下墜幅度，同時能在好球帶內製造揮空。事實上，他在WBC中也使多位大聯盟活躍選手吞下三振，「佐佐木的指叉球比他那超過100英里（約161公里）的快速球更可能是他未來在大聯盟成功的最大原因。」

▲▼ 佐佐木朗希加盟道奇記者會 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 佐佐木朗希加盟道奇記者會 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平山本由伸佐佐木朗希指叉球大聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA上半季亮點／湖人交易來3D側翼大將　詹皇向各隊發出警告

NBA上半季亮點／湖人交易來3D側翼大將　詹皇向各隊發出警告

AI女神李珠珢傳天價簽約金　韓媒：去台灣的理由很明顯

AI女神李珠珢傳天價簽約金　韓媒：去台灣的理由很明顯

經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好　世界第2拚正賽門票

經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好　世界第2拚正賽門票

「韌帶很貴」！大溪高中調整投手培訓方式　教練團觀念翻新

「韌帶很貴」！大溪高中調整投手培訓方式　教練團觀念翻新

驚險在球探離場前開轟　「陽家班」陽柏翔追隨陽岱鋼進日職圓夢

驚險在球探離場前開轟　「陽家班」陽柏翔追隨陽岱鋼進日職圓夢

魏全轉戰富邦赴Driveline進修收穫滿滿　巧遇卡洛爾直呼好壯

魏全轉戰富邦赴Driveline進修收穫滿滿　巧遇卡洛爾直呼好壯

返鄉就近照顧家庭　林政賢轉當職業軍人

返鄉就近照顧家庭　林政賢轉當職業軍人

NBA上半季亮點／3天王夢幻合體奧運摘金　柯瑞讓法國麥當勞崩潰

NBA上半季亮點／3天王夢幻合體奧運摘金　柯瑞讓法國麥當勞崩潰

富邦勇士宣布簽下前NBA柏德　許晉哲道出期待

富邦勇士宣布簽下前NBA柏德　許晉哲道出期待

不輸大聯盟？樂天巨人超滿意台南亞太春訓　從早練到晚幾乎沒休息

不輸大聯盟？樂天巨人超滿意台南亞太春訓　從早練到晚幾乎沒休息

台中燒肉店突起火　店內10多人緊急疏散

熱門新聞

NBA上半季亮點／湖人交易來3D側翼大將　詹皇向各隊發出警告

AI女神李珠珢傳天價簽約金　韓媒：去台灣的理由很明顯

經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好　世界第2拚正賽門票

「韌帶很貴」！大溪高中調整投手培訓方式　教練團觀念翻新

驚險在球探離場前開轟　「陽家班」陽柏翔追隨陽岱鋼進日職圓夢

魏全轉戰富邦赴Driveline進修收穫滿滿　巧遇卡洛爾直呼好壯

讀者回應

﻿

熱門新聞

1湖人交易來3D側翼大將　詹皇發出警告

2韓媒：李珠珢去台灣的理由很明顯

3經典賽資格賽8隊介紹！台灣最被看好

4韌帶很貴！大溪投手培訓觀念翻新

5「陽家班」陽柏翔追隨陽岱鋼進日職圓夢

最新新聞

1味全龍巨型棒球台北燈節亮相

2樂天巨人超滿意台南亞太春訓

3韓媒：李珠珢去台灣的理由很明顯

4富邦勇士宣布簽下前NBA柏德　教頭道出期待

5古林睿煬右側腹部傷勢「不嚴重」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366