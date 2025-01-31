東京開幕系列戰5大看點！衛冕軍道奇對決小熊　日籍選手返鄉

▲大谷翔平，2025年新賽季，他還能有什麼新突破？ （圖／達志影像／美聯社）



記者王真魚／綜合報導

2025年球季開幕戰即將由世界大賽冠軍道奇隊對戰小熊隊，兩支傳統勁旅將於3月18日在東京巨蛋展開新球季序幕。大聯盟官網撰文介紹五大看點。

【大谷翔平的下一步】

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大谷翔平在2024年創下大聯盟史上首位50-50球員紀錄，並拿下生涯第三座MVP與首座世界大賽冠軍。2025年新賽季，他還能有什麼新突破？

日本球迷最關心的投手復出時程，道奇總教練羅伯斯（ Dave Roberts）在12月初就表示「機會很低」。他解釋，「我不認為我們會在3月就讓他開始投球，然後持續到10月。這樣中間就得暫停休息，所以我認為不太可能。」

雖然大谷可能不會在兩場比賽中登板，但他每個打席依然是焦點。值得一提的是，小熊隊今永昇太很可能會先發其中一戰。大谷去年面對今永昇太5打數吞下1次三振，毫無斬獲，不過對上其他小熊投手則是20打數10安打，包括2轟6打點的亮眼成績。





▲道奇隊雖然有多位開幕戰先發人選，但羅伯斯很可能會選擇讓山本或佐佐木在日本主場先發，迎戰今永昇太。 。（圖／達志影像／美聯社）

【日籍選手返鄉：今永對決山本？還是佐佐木？】

談到今永昇太，開幕戰很可能上演今永對決山本由伸的戲碼。或者在佐佐木朗希宣布加盟道奇後，可能是今永對決佐佐木的對決。今永昇太很可能獲得小熊隊開幕戰先發的機會。

道奇隊這邊，山本由伸在新秀年表現出色，但開幕戰先發人選競爭激烈。去年開幕戰先發的格拉斯諾（Tyler Glasnow,），以及新加入的兩屆塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell ）都是候選人。

23歲的佐佐木也可能加入這場競爭。他在日本職棒千葉羅德隊效力四個球季，繳出394.2局、2.10防禦率與505次三振的傲人成績。

道奇隊雖然有多位開幕戰先發人選，但羅伯斯很可能會選擇讓山本或佐佐木在日本主場先發，迎戰今永昇太。如果其中一人獲得開幕戰先發機會，另一人可能會在第二戰登板，這意味著佐佐木可能在東京展開他的大聯盟處女秀。

不論投手輪值如何安排，大谷翔平和小熊隊外野手鈴木誠也都將重返他們職棒生涯的起點，相信會獲得日本球迷熱烈歡迎。

【衛冕軍再啟程】

道奇隊在過去5年內第二度問鼎世界大賽冠軍，2025年陣容更加完整。打線方面，大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）、T.赫南德茲（Teoscar Hernández,）、蒙西（Max Muncy）和史密斯（Will Smith）等重砲依舊健在。

投手輪值也更顯堅強，史奈爾加盟後與山本由伸、格拉斯諾、岡索林（Tony Gonsolin）和梅伊（ Dustin May）組成黃金先發群，更別提大谷翔平未來也將重返投手丘。

道奇雖有衛冕實力，但連霸並非易事。自1998-2000年洋基隊三連霸後，再無球隊能夠在世界大賽連續封王。

小熊則是連續兩季以83勝在國聯中區獲得第二，期待能夠自2020年以來首度重返季後賽，也盼能終結自2017年以來的季後賽勝利荒。





▲太空人塔克（Kyle Tucker）轉戰小熊。（圖／達志影像／美聯社）

【矚目新秀登場】



外野手塔克（Kyle Tucker）12月從太空人轉戰小熊，將在東京首度披上新球衣。這位三屆明星賽球員、2022年世界大賽冠軍成員去年雖僅出賽78場，仍轟出23支全壘打。過去四季以162場平均計算，他可繳出35轟、111分打點和25次盜壘的全方位表現。

塔克可能在首戰就面對史奈爾的考驗。這位32歲左投在11月與道奇簽下5年1.82億美元合約，他去年效力巨人隊，此前三年則為教士隊效力，都是國聯西區勁旅。不過，考量道奇投手陣容深厚，史奈爾是否會在開幕系列戰登板，仍有變數。

【誰將守護小熊三壘？】

在塔克交易案中，小熊隊原定三壘手帕瑞迪斯（Isaac Paredes）被送往休士頓。目前這個位置仍懸而未決，但有幾個值得關注的選項。

首先，小熊可能起用隊內新秀蕭（Matt Shaw），這位整體排名第22的頂級新秀去年在小聯盟2A和3A共出賽121場，繳出21轟31盜的全能表現。他在3A的35場比賽更是繳出打擊率.298、上壘率.395、長打率.534的亮眼成績。

不過小熊也可能從外部補強，包括塔克的前隊友布萊格曼（Alex Bregman）。若這位兩屆世界大賽冠軍遲遲無法找到下家，外界盛傳小熊可能會出手爭取。