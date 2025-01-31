36歲依舊「林來瘋」　林書豪上半季TPBL職籃MVP當之無愧

▲林書豪仍是上半季TPBL聯盟年度MVP不二人選。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／綜合報導

TPBL職籃在2024-25賽季正式以7隊規模開打，其中新北國王靠著團隊強大戰力，在農曆新年前的上半季賽程中，順利以12勝4敗暫居聯盟例行賽戰績龍頭。其中，已經高齡36歲的林書豪依舊展現全能球風與領導能力，場均17.7分、5.7籃板、6.1助攻、1.3抄截，整體表現列名上半季聯盟年度MVP，可說是當之無愧。

上季就率領國王勇奪隊史PLG職籃首冠，本季在球隊轉戰嶄新聯盟情況下，林書豪依舊率隊維持高度競爭力，在上半季也幫助國王穩住例行賽第一名席次，強大的領袖氣質與球場理解能力，讓36歲的林書豪依舊在全聯盟本土戰力中傲視群雄。

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本季林書豪在上半季場均出賽時間仍多達34分39秒，雖然整體投籃命中率僅有42.2％，但在聯盟各隊都祭出重兵看防情況下，林書豪整體正負值仍高達「+11.6」，加上國王強大戰力背書，林書豪要朝向加入台籃後，個人職業生涯首座年度MVP獎項邁進，絕對並非難事。

目前聯盟各隊本土名單一字排開，能夠威脅林書豪年度MVP獎項者，可能僅有台啤永豐雲豹主控高錦瑋，以及福爾摩沙夢想家主控林俊吉。

▲雲豹高錦瑋是上半季TPBL職籃本土得分王。（圖／TPBL職籃提供）

其中高錦瑋雖然球隊戰績在上半季並未名列前段班，但個人數據亮眼，小高前15場例行賽平均能轟下18.6分鐘，高居聯盟本土球員之冠，另外5.3籃板、6.3助攻、1.9抄截，在數據面來說甚至勝過林書豪，若雲豹軍團在下半季整體戰績能夠爬升至前3名，或許高錦瑋獲獎機率就能大幅提升。

至於上半季球隊戰績緊追國王的夢想家本土一哥林俊吉，在上半季繳出場均14.8分、3.4籃板、5.1助攻、1抄截，雖然整體數據呈現不如林、高兩人，但同時有球隊優質戰績以及個人亮眼數據背書，同樣有機會成為年度MVP熱門候選人。

不過對於林書豪來說，阻礙他奪得本季年度MVP獎項的最大敵人，或許會是「傷病」，上賽季林書豪就因為出賽數不足，失去爭取年度個人獎項機會，本季TPBL職籃每隊將出賽36場，林書豪在上半季僅缺陣1場比賽，不過日前在參與東超聯賽時，林書豪不慎造成大腿後側拉傷，將列入球隊每日觀察名單，在下半季賽程開打後，是否會影響出賽，也將值得後續觀察。

▲夢想家優質戰績背書，本土一哥林俊吉同樣是年度MVP有力競爭者。（圖／TPBL職籃提供）