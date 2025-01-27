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跆拳道甜心羅嘉翎換量級「終於免忌口」　剛開刀過年專心休養

▲▼跆拳道甜心羅嘉翎。（圖／翻攝自IG／chia__ling_）

▲跆拳道甜心羅嘉翎過年前開刀。（圖／翻攝自IG／chia__ling_）

文／中央社

過去征戰跆拳道女子57公斤量級的羅嘉翎為控制體重，總得斤斤計較，在國訓中心用餐還有營養師緊盯，飲食還得秤重，隨著在巴黎奧運後調升量級，她說：「過年總算不用再忌口。」

東京奧運跆拳道女子57公斤級銅牌得主羅嘉翎，其父親羅文祥也是跆拳道教練，而身高184公分的她也繼承父親基因，擁有高䠷身材和長腿。

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羅嘉翎之前為了參加比賽，得嚴格控制體重，巴黎奧運前的備戰期，父親更是特地南下陪同，父女倆一同執行減重計畫。

▲▼跆拳道甜心羅嘉翎。（圖／翻攝自IG／chia__ling_）

▲跆拳道甜心羅嘉翎更改量級，終於不用再忌口。（圖／翻攝自IG／chia__ling_）

回憶起昔日減重的日子，羅嘉翎接受中央社訪問時透露，過去在國訓中心用餐時，營養師會準備磅秤、並看著她夾菜，每一餐無論是肉還是菜，都得照著規定公克數夾取，「不小心夾太多還要把菜夾回去，那時候心情滿壓抑的，想說怎麼那麼可憐。」

隨著在奧運後調升量級至62至67公斤級，羅嘉翎總算可以稍微鬆口氣，她透露，奧運後媽媽看到她吃很多，有時還會不自覺地想阻止，「她後來想想，我現在不用降體重了，就把到嘴的話收回去。」

▲▼跆拳道甜心羅嘉翎。（圖／翻攝自IG／chia__ling_）

▲跆拳道甜心羅嘉翎。（圖／翻攝自IG／chia__ling_）

過去若遇到過年後有比賽，羅嘉翎得提早收假回國訓備戰，她苦笑說：「別人是初二回娘家，我們是初二回國訓。」 不過，為解決困擾許久的腳傷問題，羅嘉翎選擇在今年過年前開刀，預計最快手術後4週才能開始復健訓練，若要恢復正常訓練，保守估計至少得等3個月。她開心地表示，今年過年可以專心休養、放心地吃。

羅嘉翎不諱言，換量級有比較開心，但她也承認，會覺得有壓力，「畢竟新量級、新環境要重新適應，就會覺得不確定性更多，就有重新來過的感覺。」

關鍵字： 跆拳道羅嘉翎

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