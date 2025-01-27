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湖人舊將準備喊賣我？庫茲馬交易截止前放話：不再努力融入巫師

▲▼巫師庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲巫師庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

自從2021年被湖人交易到巫師，庫茲馬(Kyle Kuzma)在華盛頓的生涯已邁入第4季，他日前作客太陽飆出本季新高30分、11籃板後語出驚人表示，決定要做自己，「不再努力融入我們在這裡所做的事情」。他在交易截止前發表此番言論，美國媒體預估，他可能透過更多出手，尋求離開爐主巫師的機會。

▲▼巫師庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

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庫茲馬是湖人2020年冠軍功臣之一，過去幾年多次傳出洛城有意找他回鍋，但最終都只聞樓梯響。在巫師持續「沉淪」，本季至今僅拿下6勝的情況下，這位正值當打之年的前鋒似乎有意求去，他在26日對太陽飆出30分、11籃板和4助攻後，發表了引人關注的言論。

庫茲馬說，「今天我只是決定做自己，而不是努力融入我們在這裡所做的一切，只是專注於當下的比賽。」 當被問及這意味著什麼，他進一步解釋，就是打出自己的比賽，「我的意思是不再努力融入我們在這裡所做的事情，只是更加果斷、爭取更多的球權，不僅僅是上場讓別人發揮。」

▲▼巫師庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

NBA交易即將在台灣時間2月7日截止，美國媒體分析，庫茲馬可能會利用在場上多出手、展示自身能力，來尋求離隊的機會。儘管巫師似乎喜歡並欣賞他，但據各方所述，他們也很願意交易他。不過新版勞資協議讓交易變得不那麼容易，庫茲馬仍有可能得在華盛頓度過本季剩餘的時間。

關鍵字： NBA巫師庫茲馬

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