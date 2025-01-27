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雷霆一哥27度飆破30分傲視NBA　「禁區福星」出賽25場23勝

記者游郁香／綜合報導

聯盟龍頭雷霆今(27)日作客西區後段隊伍拓荒者，一哥「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)飆出35分、5籃板和3抄截，這是「SGA」本季第27度單場轟破30分，此一數據傲視全聯盟；「禁區福星」哈爾特斯泰(Isaiah Hartenstein)高效攻下14分、12籃板，他本季出賽25場，雷霆拿下23勝。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大、卡盧索、「禁區福星」哈爾特斯泰。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（持球者）。（圖／達志影像／美聯社）

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雷霆前役意外敗給傷兵滿營的獨行俠，今日換到波特蘭主場踢館，憑藉第2節打出39比27的猛攻，拉開雙位數分差，並帶著15分領先進入決勝節。

拓荒者末節一度靠著西蒙斯(Anfernee Simons)的罰球將分差縮小到88比93，不過威廉斯(Jalen Williams)很快回敬一顆打板三分替雷霆止血，後場「大鎖」卡盧索(Alex Caruso)也補上外線冷箭，再次擴大分差，澆熄了對手的逆轉希望。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大、卡盧索、「禁區福星」哈爾特斯泰。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大（右）、防守大鎖卡盧索。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆終場在一哥「SGA」猛轟35分、威廉斯貢獻24分和8助攻，本季才入隊的禁區大將哈爾特斯泰繳出14分、11籃板和6助攻之下，以118比108帶走勝利，賽後戰績變成37勝8敗，獨佔聯盟第1，勝率高達8成22，客場戰績17勝5敗。

值得一提的是，雷霆本季從尼克挖來的主戰長人哈爾特斯泰，成了奧克拉荷馬的勝利保證，他從傷病中回歸後，至今出賽25場，雷霆豪取23勝2敗，也就是他出賽時，雷霆的勝率達到92%。

▲▼雷霆一哥吉爾吉斯-亞歷山大、卡盧索、「禁區福星」哈爾特斯泰。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷霆「禁區福星」哈爾特斯泰。（圖／達志影像／美聯社）

哈爾特斯泰鞏固了雷霆上季較薄弱的禁區，奧克拉荷馬此戰內線得分以52比22碾壓對手，二波進攻得分也以28比13領先。

另外，雷霆連續2季團隊抄截數據都高居聯盟第1(場均11.4次)，對此雷霆總教練戴諾特(Mark Daigneault)表示，這得歸功於陣中球員的防守才華，而不是教練的指導。

關鍵字： NBA雷霆吉爾吉斯-亞歷山大Shai Gilgeous-Alexander哈爾特斯泰

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