運動雲

>

NFL酋長險勝比爾奪美聯冠軍　挺進超級盃力拚3連霸

▲▼酋長四分衛馬霍姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲酋長四分衛馬霍姆斯（中）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

職業美式足球聯盟（NFL）進入最後激戰，堪薩斯市酋長今年尋求超級盃3連霸，但它得先闖過虎視眈眈的水牛城比爾，最後兩隊在美聯冠軍戰中，酋長以32比29在最後關頭險勝。

酋長與比爾上一次交手時，比爾是以30比21取勝。今天比賽中，比爾先攻沒有結果棄踢後，酋長在第1節先由韓特（Kareem Hunt）跑出12碼達陣，比爾後來再以踢攻追上3分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2節時，比爾6碼線成功達陣，但酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes），也在11碼短傳還以顏色，隨後雙方各有1次達陣，但比爾最後的2分轉換失敗，上半場酋長以21比16領先。

下半場開戰，比爾殺進酋長1碼區，四分衛艾倫（Josh Allen）賭下第4次攻擊機會強攻達陣，但2分轉換再度失敗，雙方比數來到22比21，比爾超前1分。比爾在這一波攻擊從己端20碼，用了13次機會推進至達陣區，酋長防線面臨極大挑戰，同時酋長本節進攻也無建樹。

進入決勝第4節，比爾推進至酋長41碼處發生失誤，馬霍姆斯以跑陣加上傳球發動反攻，最終在比爾10碼區以霰彈槍陣型達陣，2分轉換也順利拿下，酋長在此輪關鍵攻擊中拿下8分，以29比22領先對手，不過雙方差距仍然只有7分，也就是1個達陣與1分附加分。

▲▼酋長四分衛馬霍姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲酋長四分衛馬霍姆斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）

剩下10分鐘不到的比爾展開回攻，艾倫以32碼傳球來到酋長門前4碼處，關鍵的第3次攻擊失敗後，比爾再發動賭注式的第4次強攻，結果由塞繆爾（Curtis Samuel）順利在右側達陣，附加分成功拿下後，雙方戰成29比29平手，但球權回到酋長。

酋長的馬霍姆斯在比賽末期發揮明星本色，僅用了1分40秒就在傳球為主的攻勢下殺回比爾門前，不過他在10碼處遭擒殺後，接連2次傳球失利退至17碼，只好選擇踢攻拿下3分，酋長32比29領先，但比爾在比賽剩2分多時拿回球權。

比爾最後反攻從己方30碼處開始，最終來到42碼處。面對第4次進攻機會仍須5碼才能拿到下一輪攻擊權。在此重要關頭，比爾傳球未成球權回到酋長，而比賽僅剩不到2分鐘，也註定酋長將前進紐奧良尋求超級盃3連霸。

酋長此役獲勝後，將會在今年超級盃面對2023年的老對手費城老鷹，代表國聯冠軍的老鷹是3年內2度闖進超級盃，美聯冠軍酋長則已連續2年奪冠。

▲▼酋長四分衛馬霍姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲酋長四分衛馬霍姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NFL堪薩斯市酋長水牛城比爾

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

羅國龍惋惜職棒沒打滿10年　報名世壯運要攻進大巨蛋

羅國龍惋惜職棒沒打滿10年　報名世壯運要攻進大巨蛋

台大首位職棒球員藍翊誠宣布引退：選擇停下不代表無法前進

台大首位職棒球員藍翊誠宣布引退：選擇停下不代表無法前進

球界前輩駁斥水原薪資極低之說　曝翻譯薪水：幾乎都自己的

球界前輩駁斥水原薪資極低之說　曝翻譯薪水：幾乎都自己的

大聯盟2024刷新紀錄的12位球星　大谷50-50傳奇、賈吉最速300轟

大聯盟2024刷新紀錄的12位球星　大谷50-50傳奇、賈吉最速300轟

教學深受柏安力影響　羅國龍夢想兄弟檔合開訓練中心

教學深受柏安力影響　羅國龍夢想兄弟檔合開訓練中心

水原父求情信曝光：他是善良的孩子...　淚求減刑　

水原父求情信曝光：他是善良的孩子...　淚求減刑　

PLG上半季最佳防守球員　李家慷蛻變化身鐵鎖貴公子

PLG上半季最佳防守球員　李家慷蛻變化身鐵鎖貴公子

PLG上半季進步最多球員　李家慷攻守一體生涯年大爆發

PLG上半季進步最多球員　李家慷攻守一體生涯年大爆發

NBA上半季亮點／綠軍一哥獲NBA史上最大合約　坦圖102億續約

NBA上半季亮點／綠軍一哥獲NBA史上最大合約　坦圖102億續約

古林睿煬旅日輪值競爭超激烈　火腿當家左投誓奪回開幕戰先發

古林睿煬旅日輪值競爭超激烈　火腿當家左投誓奪回開幕戰先發

熱褲女右手催油門左手講電話　整路搖晃險摔誇張行徑全錄下

熱門新聞

羅國龍惋惜職棒沒打滿10年　報名世壯運要攻進大巨蛋

台大首位職棒球員藍翊誠宣布引退：選擇停下不代表無法前進

球界前輩駁斥水原薪資極低之說　曝翻譯薪水：幾乎都自己的

大聯盟2024刷新紀錄的12位球星　大谷50-50傳奇、賈吉最速300轟

教學深受柏安力影響　羅國龍夢想兄弟檔合開訓練中心

水原父求情信曝光：他是善良的孩子...　淚求減刑　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1羅國龍沒10年　世壯運攻進大巨蛋

2台大首位職棒球員藍翊誠宣布引退

3薪資極低？大聯盟前球員駁斥水原說法

412球星2024年寫成就　大谷50-50傳奇

5深受柏安力影響　羅國龍夢想兄弟

最新新聞

1雷霆「禁區福星」出賽25場23勝

2酋長險勝闖超級盃尋求3連霸

3道奇預計在日本設立粉絲俱樂部

4古林睿煬面臨激烈競爭　火腿隊友放話

5老鷹擊敗司令奪國聯冠軍殺進超級盃

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

父失聯11天尋獲遺體！林葉亭趕赴現場認屍　崩潰與家人互擁爆哭

林葉亭父親失蹤11天尋獲　爸爸終於可以回家了

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

#妡蔆 教粉絲們喊口號 #一粒 偷放空被抓包反應超可愛XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366