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擁大谷等3強投變「日本人到齊隊」　道奇預計在日設立粉絲俱樂部

▲▼大谷翔平與山本由伸一起慶祝。（圖／MLB官方粉絲團）

▲大谷翔平與山本由伸一起慶祝奪冠。（圖／MLB官方粉絲團）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇隊近年連續簽下大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希，被球迷戲稱是「日本人到齊隊」。球團主席凱斯頓(Stan Kasten)近日透露，計劃在日本設立粉絲俱樂部，「這是英超和歐洲足球聯賽已經在做的事情，吸引了大量國際粉絲。我們正在進行一個試點計劃，看看效果如何。」

自大谷翔平改披道奇戰袍後，這支洛杉磯名門就狂吸日本粉絲，之後山本由伸跟隨大谷腳步加入，最近受到大聯盟超過20支球隊爭奪的「令和怪物」佐佐木朗希也決定加盟，進一步提升道奇在日本的支持度。《Dodgers Nation》直言，「該國對球隊(道奇)的支持可能促成了他(佐佐木朗希)決定加入洛杉磯的原因。」

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▲▼ 佐佐木朗希加盟道奇記者會 。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希加盟道奇記者會 。（圖／達志影像／美聯社）

在這樣的背景下，道奇正在推展一個擴大國際球迷基礎的計劃，預計在日本設立粉絲俱樂部，球團主席凱斯頓表示，「英超和歐洲足球聯賽已經在海外吸引了大量粉絲。我們正在實施一個試驗計劃來啟動這個過程，正在確認其效果。」

《Dodgers Nation》預測，「這個粉絲俱樂部肯定會吸引已經在日本支持道奇隊的眾多人群。」並總結道，「洛杉磯擁有3位日本明星球員，不僅對道奇隊，對棒球界的成長也有正面影響。日本設立道奇隊的粉絲俱樂部，是大聯盟在海外發展的另一個象徵。」

2025年被認為是大谷翔平「重啟」二刀流的賽季，道奇3月還將在日本舉行開幕戰，如果乘著這股熱潮設立日本粉絲俱樂部，無疑會進一步增添熱度。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／路透）

▲大谷翔平。（圖／路透）

關鍵字： 大聯盟MLB日職佐佐木朗希道奇大谷翔平山本由伸

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