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古林睿煬旅日輪值競爭超激烈　火腿當家左投誓奪回開幕戰先發

▲▼ 古林睿煬、栗山英樹、林岳平 。（圖／啟程國際運動行銷）

▲古林睿煬旅日首年將面臨激烈競爭。（圖／啟程國際運動行銷）

記者游郁香／綜合報導

24歲的中職新科MVP古林睿煬轉戰日本火腿，他刻苦認真的態度讓投手教練加藤武治留下深刻印象，不過他挑戰日職首年面臨激烈的輪值競爭，火腿本季開幕戰將由金村尚真掛帥主投，主場開幕戰投手則由伊藤大海擔任，32歲的當家左投加藤貴之更表態，要力拚下季重新成為「開幕投手」。

統一7-ELEVEn獅王牌古林睿煬去年11月底正式加盟北海道日本火腿鬥士，雙方簽下3年總價值突破5000萬台幣的合約。古林睿煬昨(26)日首次造訪新東家的二軍訓練基地，搶先在空無一人的訓練場地熱身，隨後又進行重量訓練，並在室內進行衝刺和右肩強化訓練。

古林睿煬旅日首年將面臨激烈競爭，火腿本季3月28日開幕戰對西武獅，預定由金村尚真先發，4月1日對軟銀的主場開幕戰則將由王牌投手伊藤大海掛帥主投，其他競爭先發輪值的好手還有山﨑福也、北山亘基、加藤貴之、洋投韋赫森(Drew VerHagen)等人。

▲▼ 古林睿煬、栗山英樹、林岳平 。（圖／啟程國際運動行銷）

▲中職新科MVP古林睿煬去年底轉戰日本火腿。（圖／啟程國際運動行銷）

其中32歲的明星左投加藤貴之昨日在沖繩首次進入牛棚，並投了30球，包括直球、滑球、切球、指叉球和二縫線快速球，他表示「感覺很好」，並公開放話希望在下個賽季「奪回」開幕戰先發投手的位置。他在2023年首次擔任開幕戰投手，但7局掉了3分，最終承擔敗戰。

回顧當時，加藤貴之說，「我輸了，所以我要復仇。」儘管這位32歲的左投已連續4年達到規定的投球局數，上季也拿下個人生涯最多的10勝，他仍強調自己需要不斷展示實力，「有很多優秀的投手，所以我不能輸。我目前沒有(輪值的)位置，什麼都還沒有決定，必須在競爭中獲勝。」

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