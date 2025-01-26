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水原父求情信曝光：他是善良的孩子...　淚求減刑　

▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前翻譯水原一平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲檢方對前大谷翔平翻譯水原一平提出求刑。水原被控從大谷帳戶盜取1,700萬美元（約5.57億新台幣），檢方建議判處4年9個月徒刑、釋放後3年觀察期，並要求支付賠償金。。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

檢方對前大谷翔平翻譯水原一平提出求刑。水原被控從大谷帳戶盜取1,700萬美元（約5.57億新台幣），檢方建議判處4年9個月徒刑、釋放後3年觀察期，並要求支付賠償金。雖然先前報導最重可判33年，但因水原早期接受認罪協商，減輕檢方負擔而獲得減刑。

水原辯方主張他患有賭博成癮，認為1年6個月徒刑較為合理。此時，水原提交給法院的減刑申請書內容也曝光，其中包含父母和妻子準備的信函。

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水原6歲時隨著當廚師的父親水原英政赴美，父親在當地開設日本料理店。正因為年幼時在美國生活的經驗，讓他後來能成為大谷的「最佳拍檔」。

英政在信中提到兒子早期的美國生活，「當時一平完全不會說英語，您可以想像他適應文化、學習新語言有多困難。雖然童年面臨歧視和種族歧視，但他堅強地活了下來，奮鬥到底。」

信中也揭露水原溫暖的一面，「一平非常友善，尤其對家人和朋友。2000年代初他第一份正式工作，用第一份薪水就買了一台高級液晶電視給我們。同時期，我們的家族朋友C先生（化名）進行甲狀腺手術時，因為他英文不好，一平全程擔任翻譯，還在醫院陪伴數天。」

▲▼棒球明星大谷翔平與前翻譯水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

▲父親表示，水原雖然重視家人，但似乎更以大谷為重。（圖／達志影像／美聯社）

即使在忙碌的工作中，水原仍心繫家人，「我的母親（一平的祖母）獨居在北海道最北端的島嶼。2019年休賽季一平在東京時，邀請她到東京遊玩數天。雖然一平要照顧翔平很忙，但他仍抽空陪伴，讓母親非常感激，至今仍說那是最美好的回憶之一。三年前一平的母親遭遇車禍，需要腳部手術。在那段艱難時期，一平定期送食物來，也抽空帶她去復健中心，這對我們幫助很大，至今仍心存感激。」

父親表示，水原雖然重視家人，但似乎更以大谷為重，「一平經常邀請朋友和家人觀看天使隊比賽，用特別通行證讓他們觀看練習和打擊練習。他總是照顧重要的人。看到這些，我確信一平對翔平的奉獻是百分之百真誠的。一平常說看到翔平在棒球上成功有多開心。為了翔平在場內外的成功，一平犧牲了自己和家人相處的時間。」

即使犯下重罪，水原仍是父母的愛子。英政向法官表達沉痛心情，「一平是獨子，多次幫助我們。對我們家來說，他非常重要。如果可能的話，希望未來還能定期見面。一平必須為自己的錯誤負責，但這個錯誤不該決定他的為人。一平是個真誠善良的孩子，希望您能考慮他的整體人生。」

判決將於2月6日宣布，家屬的懇切請願是否會影響法官的決定，令人關注。

關鍵字： 大谷翔平水原一平MLB

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